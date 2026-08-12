كيف تتخلص من عادة الأكل ليلًا؟ 7 طرق بسيطة تمنع الجوع قبل النوم

يُعد الأكل ليلًا من العادات الشائعة التي يصعب التخلص منها، خاصة مع السهر أو الشعور بالملل والتوتر، وقد يتحول تناول وجبة خفيفة قبل النوم إلى عادة يومية دون الشعور بالجوع الحقيقي. لذلك يبحث كثيرون عن طرق فعالة تساعد على التخلص من عادة الأكل ليلًا والسيطرة على الشهية دون اتباع حميات قاسية.

لماذا نشعر بالرغبة في الأكل ليلًا؟

قد يكون الجوع في المساء نتيجة عدم الحصول على وجبات كافية أو متوازنة خلال اليوم، كما يمكن أن يرتبط بالسهر أو الملل أو التوتر النفسي. وفي بعض الحالات، يتحول تناول الطعام أمام التلفزيون أو أثناء استخدام الهاتف إلى سلوك تلقائي حتى دون الشعور بالجوع.

كما أن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون خلال النهار قد يزيد الرغبة في تناول المزيد من الطعام في المساء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

كيف تتخلص من عادة الأكل ليلًا؟

1. تناول وجبات متوازنة خلال اليوم

الحرمان من الطعام أو تخطي وجبات رئيسية قد يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد ليلًا. لذلك احرص على تناول وجبات تحتوي على مصادر للبروتين والألياف والدهون الصحية، لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. لا تهمل وجبة العشاء

تخطي العشاء بهدف إنقاص الوزن قد يأتي بنتيجة عكسية إذا تسبب في الشعور بالجوع قبل النوم. يمكن تناول عشاء خفيف ومتوازن، مثل البيض مع الخضراوات، أو الزبادي مع الفاكهة والشوفان، حسب احتياجاتك الغذائية.

3. اكتشف سبب رغبتك في الأكل

قبل تناول الطعام ليلًا، اسأل نفسك: هل أشعر بالجوع فعلًا أم أشعر بالملل أو التوتر؟

إذا لم يكن هناك جوع حقيقي، جرب تغيير النشاط، مثل قراءة كتاب، الاستحمام، ترتيب الغرفة أو الاستماع إلى شيء هادئ.

4. أبعد الأطعمة المغرية عن متناول اليد

وجود الحلويات والمقرمشات والأطعمة عالية السعرات أمامك يجعل تناولها أسهل، خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف. لذلك يُفضل عدم تخزين كميات كبيرة منها في المنزل أو وضعها بعيدًا عن متناول اليد.

5. اشرب الماء عند الشعور بالرغبة في تناول الطعام

أحيانًا قد يختلط الشعور بالعطش مع الجوع. لذلك يمكن شرب كوب من الماء والانتظار قليلًا لمعرفة ما إذا كانت الرغبة في تناول الطعام ستختفي.

6. اغسل أسنانك بعد العشاء

قد تكون خطوة بسيطة، لكنها تساعد على إنهاء روتين تناول الطعام بالنسبة لبعض الأشخاص، خصوصًا إذا ارتبط تنظيف الأسنان ذهنيًا بموعد النوم.

7. احصل على نوم كافٍ

السهر لفترات طويلة قد يزيد فرص تناول الوجبات الخفيفة ليلًا، كما أن اضطراب النوم يمكن أن يؤثر في الشهية واختيارات الطعام. لذلك حاول الالتزام بموعد نوم واستيقاظ منتظم قدر الإمكان.

هل الأكل ليلًا يسبب زيادة الوزن؟

ليس توقيت تناول الطعام وحده هو العامل الذي يحدد زيادة الوزن، وإنما إجمالي السعرات وجودة النظام الغذائي والنشاط البدني. لكن الأكل ليلًا قد يصبح مشكلة عندما يكون عبارة عن وجبات إضافية عالية السعرات فوق الاحتياجات اليومية، خاصة الحلويات والمقليات والمقرمشات والمشروبات المحلاة.

لذلك، إذا كنت تشعر بالجوع فعلًا قبل النوم، لا تحتاج بالضرورة إلى تجاهله، وإنما يمكن اختيار وجبة خفيفة ومناسبة بدلًا من تناول كميات كبيرة من الطعام.

متى تحتاج إلى استشارة الطبيب؟

إذا أصبحت الرغبة في الطعام ليلًا شديدة ومتكررة، أو كنت تتناول كميات كبيرة وتشعر بعدم القدرة على التحكم في الأكل، أو يصاحب ذلك تغير ملحوظ ومستمر في الشهية أو الوزن، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتحديد السبب ووضع خطة مناسبة.