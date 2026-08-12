نائب: إطلاق منصة وطنية للشباب تمنحهم مساحة حقيقية لصناعة المستقبل

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايته، تمثل خطوة مهمة في ترسيخ مفهوم جديد لمشاركة الشباب، يقوم على الاستماع إلى أفكارهم ومنحهم أدوات حقيقية لتحويلها إلى مبادرات تخدم المجتمع.

وقال رشاد إن أهمية المنصة لا تكمن في كونها مجرد نافذة لعرض الأفكار، وإنما في قدرتها على خلق حلقة وصل حقيقية بين طموحات الشباب وأولويات الدولة، بما يسمح باكتشاف أصحاب الأفكار المبتكرة والاستفادة من رؤيتهم في التعامل مع القضايا المجتمعية والتنموية.

وأضاف أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قطعت شوطًا كبيرًا في تأهيل وتمكين الشباب، وأن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا المسار من خلال الانتقال إلى مستوى أكثر تقدمًا، وهو إشراك الشباب في اقتراح الحلول والمساهمة في تنفيذها وتقييم نتائجها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الشباب يمثلون الأكثر قدرة على فهم المتغيرات الجديدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الاستماع إلى أفكارهم يمكن أن يضيف حلولًا مبتكرة للعديد من التحديات التي تواجه المجتمع.

وأوضح رشاد أن بناء وعي الشباب أصبح قضية أمن قومي، في ظل التطور الهائل في أدوات التأثير وصناعة المحتوى، مشددًا على أن مواجهة الشائعات ومحاولات تضليل الوعي لا تكون بالمنع فقط، وإنما ببناء جيل يمتلك المعرفة والقدرة على التحقق والتفكير والتحليل.

وأكد أن دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة تمكين الشباب، لأن المواطن الذي يشارك في حل مشكلة داخل مجتمعه اليوم، هو نفسه القادر على تحمل مسؤولية أكبر في المستقبل.

وفي السياق ذاته، شدد رشاد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية في اكتشاف الكفاءات الشابة وتدريبها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في العمل العام، معتبرًا أن الحياة السياسية القوية تبدأ بإعداد أجيال جديدة تمتلك الوعي والخبرة والقدرة على الحوار وتحمل المسؤولية.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة صريحة إلى الشباب بأن أفكارهم محل اهتمام، وإلى مؤسسات الدولة بأن أفضل استثمار يمكن أن تقوم به هو اكتشاف الطاقات الشابة ومنحها الفرصة.