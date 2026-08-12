تحسن حالة 13 مصابًا في حادث الدواويس ومغادرتهم المستشفيات

كشفت المصادر الطبية بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لصدى البلد، تحسن الحالة الصحية لـ13 مصابًا في حادث الدواويس، الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت التقارير الطبية أن المصابين الـ 13 غادروا المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، وذلك عقب خضوعهم للفحوصات والإجراءات الطبية المطلوبة.

في الوقت نفسه، تواصل الفرق الطبية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل مستشفيات المحافظة، وسط متابعة مستمرة لحالاتهم الصحية.