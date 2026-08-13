من الإعلان حتى إعلان الفائز.. القانون يحدد خريطة إدارة «جائزة المبدع الصغير»

حدد قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير الإطار المنظم للجائزة، والجهة المسؤولة عن وضع ضوابط ومعايير التقدم إليها واختيار الفائزين، حيث نص على تشكيل لجنة عليا لشؤون الجائزة بوزارة الثقافة برئاسة وزير الثقافة.

ووفقًا للقانون، تتولى اللجنة العليا عددًا من الاختصاصات الرئيسية، في مقدمتها تحديد آلية الإعلان عن الجائزة وموعد التقدم لها، إلى جانب وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان فحص الأعمال أثناء أداء مهامها، وتحديد نظام العمل الداخلي لكل لجنة.

كما تختص اللجنة باعتماد نتائج أعمال لجان الفحص، وإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة العليا ولجان الفحص، فضلًا عن بحث الموضوعات المتعلقة بالجائزة التي يحيلها إليها وزير الثقافة.

وتتولى اللجنة كذلك إعداد تقرير بنتائج فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، وعرضه على وزير الثقافة تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين، بالإضافة إلى تحديد مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.

200 ألف جنيه حد أدنى لقيمة الجائزة

وينص القانون على إنشاء جائزة سنوية تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، تُمنح لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا في مجالات الثقافة والفنون، وما يستحدث من مجالات الإبداع والابتكار، شريطة ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة 200 ألف جنيه على الأقل، على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بتحديد عدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل جائزة، والمجالات التي تمنح عنها، إلى جانب تحديد التصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

ويمنح كل فائز لقب «حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة، كما ينص القانون على نشر أعمال الفائزين على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.