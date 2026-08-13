مصطفى بكري: تهديد إيران بتوسيع الحرب أمر مرفوض

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي حذّر جماعة الحوثيين من استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على خطورة تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التهديدات الإيرانية بتوسيع نطاق الحرب تمثل تطورًا خطيرًا، مؤكدًا أن توسيع رقعة الصراع أمر مرفوض، لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

منع اتساع دائرة المواجهة

وشدد على ضرورة العمل على احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة، بما يحافظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.