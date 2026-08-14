قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV90 تقترب من الانطلاق.. فماذا عن المواصفات المتوقعة؟

جينيسيس GV90
جينيسيس GV90
صبري طلبه

تستعد جينيسيس للكشف عن GV90 الجديدة، التي من المنتظر أن تمثل أكبر وأفخم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ضمن إصدارات العلامة الكورية الجنوبية.

يرجع تاريخ تأسيس جينيسيس كعلامة مستقلة للسيارات الفاخرة في عام 2015، بعد أن كانت في البداية اسمًا مرتبطًا بأحد طرازات شركة هيونداي. 

وتنتمي جينيسيس إلى مجموعة هيونداي موتور، وركزت منذ انطلاقتها كعلامة مستقلة على السيارات الفاخرة، قبل أن توسع تشكيلتها لتشمل سيارات السيدان والـ SUV والطرازات الكهربائية منهاGV90 .

سيارة جينيسيس GV90 

محركان كهربائيان ودفع كلي 

تشير التقارير العالمية المتداولة إلى أن GV90 قد تعتمد على محركين كهربائيين، أحدهما في المحور الأمامي والآخر في المحور الخلفي، مع نظام دفع كلي، حيث ينتج المحرك الأمامي نحو 322 حصانًا، بينما تصل قوة المحرك الخلفي إلى 335 حصانًا، لتبلغ القوة الإجمالية المتوقعة للمنظومة نحو 657 حصانًا.

مدى يصل إلى 481 كيلومترًا 

من المتوقع أن توفر GV90 مدى كهربائيًا يصل إلى 481 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما قد يرتفع مدى السير داخل المدن إلى نحو 502 كيلومتر، وتشير البيانات المتداولة إلى مدى يقارب 454 كيلومترًا، في حين يمكن أن ينخفض الرقم في الأجواء الباردة إلى حوالي 431 كيلومترًا.

بطارية كبيرة بجهد 703 فولت

ترتبط تقديرات المدى المتداولة ببطارية كهربائية كبيرة، إذ تشير بعض التقارير إلى استخدام بطارية بجهد يبلغ 703 فولت وسعة تصل إلى 175.7 أمبير في الساعة، وبناءً على هذه الأرقام، تقترب السعة الإجمالية للبطارية من 123.5 كيلوواط ساعة.

سيارة جينيسيس GV90 الجديدة 

تنتمي GV90 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وعلى الرغم من عدم الكشف الكامل عن السيارة بصورة رسمية حتى الآن، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى توجهها نحو تقديم مقصورة حديثة تعتمد على مجموعة واسعة من تقنيات التحكم والأنظمة الرقمية.

لم تكشف جينيسيس حتى الآن جميع تفاصيل المقصورة الخاصة بـ GV90، إلا أن التوقعات تشير إلى اعتماد تصميم داخلي حديث يتضمن تقنيات متعددة للتحكم في وظائف السيارة، مع المحافظة على الطابع الفاخر الذي تتبعه العلامة في طرازاتها. 

جينيسيس GV90 جينيسيس GV90 جينيسيس GV90 الجديدة مواصفات جينيسيس GV90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

البن

خبير قهوة: البن منزوع الكافيين لا يخلو منه 100%

الطب

الصين والهند واليابان.. مدرب طاقة يوضح حدود الطب التقليدي أمام الاختبار العلمي

الروشتة

طبيب: يجب وضوح الروشتة وكتابة الجرعات دون التباس

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد