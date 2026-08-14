جينيسيس GV90 تقترب من الانطلاق.. فماذا عن المواصفات المتوقعة؟

تستعد جينيسيس للكشف عن GV90 الجديدة، التي من المنتظر أن تمثل أكبر وأفخم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ضمن إصدارات العلامة الكورية الجنوبية.

يرجع تاريخ تأسيس جينيسيس كعلامة مستقلة للسيارات الفاخرة في عام 2015، بعد أن كانت في البداية اسمًا مرتبطًا بأحد طرازات شركة هيونداي.

وتنتمي جينيسيس إلى مجموعة هيونداي موتور، وركزت منذ انطلاقتها كعلامة مستقلة على السيارات الفاخرة، قبل أن توسع تشكيلتها لتشمل سيارات السيدان والـ SUV والطرازات الكهربائية منهاGV90 .

سيارة جينيسيس GV90

محركان كهربائيان ودفع كلي

تشير التقارير العالمية المتداولة إلى أن GV90 قد تعتمد على محركين كهربائيين، أحدهما في المحور الأمامي والآخر في المحور الخلفي، مع نظام دفع كلي، حيث ينتج المحرك الأمامي نحو 322 حصانًا، بينما تصل قوة المحرك الخلفي إلى 335 حصانًا، لتبلغ القوة الإجمالية المتوقعة للمنظومة نحو 657 حصانًا.

مدى يصل إلى 481 كيلومترًا

من المتوقع أن توفر GV90 مدى كهربائيًا يصل إلى 481 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما قد يرتفع مدى السير داخل المدن إلى نحو 502 كيلومتر، وتشير البيانات المتداولة إلى مدى يقارب 454 كيلومترًا، في حين يمكن أن ينخفض الرقم في الأجواء الباردة إلى حوالي 431 كيلومترًا.

بطارية كبيرة بجهد 703 فولت

ترتبط تقديرات المدى المتداولة ببطارية كهربائية كبيرة، إذ تشير بعض التقارير إلى استخدام بطارية بجهد يبلغ 703 فولت وسعة تصل إلى 175.7 أمبير في الساعة، وبناءً على هذه الأرقام، تقترب السعة الإجمالية للبطارية من 123.5 كيلوواط ساعة.

سيارة جينيسيس GV90 الجديدة

تنتمي GV90 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وعلى الرغم من عدم الكشف الكامل عن السيارة بصورة رسمية حتى الآن، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى توجهها نحو تقديم مقصورة حديثة تعتمد على مجموعة واسعة من تقنيات التحكم والأنظمة الرقمية.

لم تكشف جينيسيس حتى الآن جميع تفاصيل المقصورة الخاصة بـ GV90، إلا أن التوقعات تشير إلى اعتماد تصميم داخلي حديث يتضمن تقنيات متعددة للتحكم في وظائف السيارة، مع المحافظة على الطابع الفاخر الذي تتبعه العلامة في طرازاتها.