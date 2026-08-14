إيهاب الكومي: الزمالك سيعاني في الموسم الحالي.. وانقسام بشأن موقف عبد الله السعيد

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن الزمالك سيعاني خلال الموسم الحالي في ظل الأزمات التي تلاحق النادي، إلى جانب عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الزمالك سيعاني، وكان الله في عون جماهيره الوفية التي كانت سببًا في التتويج بالدوري الموسم الماضي، وبفضل معتمد جمال أيضًا. الوصول إلى القمة أمر سهل، لكن الحفاظ عليها صعب للغاية».



وأضاف: «خاض الزمالك مباراتين وديتين حقق الفوز فيهما، ويتبقى له مباراة ثالثة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز».



وأوضح: «أستمتع بمشاهدة عبد الله السعيد على المستوى الشخصي، فعمره 41 عامًا لكنه لا يزال لاعبًا ممتعًا. ومن حقه الحصول على مستحقاته، فعندما رأى اللاعبين الأجانب يحصلون على مستحقاتهم طالب هو الآخر بمستحقاته. وسافر إلى اليونان لفترة، ثم بدأ المعسكر وقال إن أحدًا لم يخطره بموعده، وبعد ذلك أشار إلى مرض والدته، ثم أكد أن له مستحقات مالية تبلغ 7.5 مليون جنيه ويرغب في الحصول عليها. وفي المقابل، وقع الزمالك عليه غرامة قدرها مليونا جنيه بسبب غيابه عن المعسكر».



وأشار إلى أن: «عبد الله السعيد أصدر بيانًا أكد فيه تراجعه عن فكرة الاعتزال، وهناك انقسام داخل نادي الزمالك بشأن موقفه ومستقبله مع الفريق».



وأكد: «أما خوان بيزيرا، فالجميع يبحث عنه، والنادي في حاجة إلى استمراره، وهناك محاولات لزيادة راتبه السنوي من 800 ألف دولار إلى مليون دولار».



واختتم تصريحاته قائلًا: «أما شيكو بانزا، فقصته مختلفة، فهو لاعب كثير المشكلات ولم يقدم الإضافة المطلوبة للفريق».