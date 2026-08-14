برلمانية: إعادة هيكلة المصانع المتعثرة خطوة لدعم الاستدامة ورفع كفاءتها

أشادت النائب بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، مؤكدة أنه سيكون له مردود مباشر على الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير السلع، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.

وأوضحت "أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن

وجود كيان متخصص يتولى دراسة أوضاع المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلتها يمكن أن يسهم في إعادة المصانع القابلة للاستمرار إلى العمل والإنتاج، والاستفادة من الأصول والاستثمارات القائمة بدلًا من إهدارها.

دعم الصناعة يظل أولوية

وأكدت عضو النواب أن دعم الصناعة يجب أن يظل أولوية باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.