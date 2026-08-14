بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 8 إلى 14 أغسطس 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، وأبرز ما جاء خلالها: تفقد محطة القطار الكهربائي السريع، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، إلى جانب افتتاح كورنيش 30 يونيو المطور، وكوبري روميل بعد تطويره.

كما شهد خلال الجولة، فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" بشراكة مصرية، باستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ 29.7 مليار دولار، بالإضافة إلى تفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 ألف م3 يوميًا.

كما أجرى رئيس الوزراء جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز وقرى محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن الجولة تستهدف الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى الدولة، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، من خلالها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مركز طب الأسرة والمجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط بمركز زفتى، ووحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، فضلًا عن أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد، كما تفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا، وافتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بالمدينة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المنظومة تستهدف إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة متميزة لجميع المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

كما أكد خلال الاجتماع أن الاستثمار في ملفي الصحة والتعليم هو أحد أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاتها، وكذا تواصل بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تضع جودة الخدمة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، حيث أكد أن المعهد يعد إضافة كبيرة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، ويمثل تشغيله أهمية كبرى؛ حيث يستهدف المعهد زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الشاملة والمتخصصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بعقد شراكة مع مُشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل للمستشفى، وتقديم خدمة طبية للمستفيدين على أعلى مستوى.

وشهد الفعالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، حيث ألقى كلمة أعلن خلالها عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية من صندوق تحيا مصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقد تمت الإشارة إلى أن مسيرة الصندوق شهدت تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجالات العمل الخيري والإنساني، إلى جانب تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" للصندوق تقديرًا لجهوده الإغاثية والتنموية.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات، حيث أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المحافظات لخدمة الشباب في مختلف المجالات الرياضية وغيرها، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وخلال الفعاليات، أكد أن هناك توجيهًا دائمًا من رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات، مما يسهم في التطوير وتحقيق التنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.