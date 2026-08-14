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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شوقي علام: النص الشرعي مرن ويواكب كل العصور

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الوحي الشريف الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متمثلًا في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أطلق عليهما معًا مصطلح "النص"، لما بينهما من تكامل وشمول.

شوقي علام: النبي كان يبين للناس كيفية تطبيق النص وكان فعله خير نموذج عملي لذلك

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن هذا النص يتميز بالسعة والمرونة، بما يجعله قادرًا على استيعاب مختلف قضايا الزمان والمكان والأحوال إلى قيام الساعة، مؤكدًا أن النص الشرعي بألفاظه لا يتغير ولا يتبدل، لكن فهمه وتنزيله على الواقع يحتاج إلى عقل منضبط وملكة علمية راسخة.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس كيفية تطبيق النص، وكان فعله الشريف خير نموذج عملي لذلك، كما درّب الصحابة على الاجتهاد وكيفية التعامل مع النصوص وتنزيلها على الوقائع المختلفة في حياتهم.

وبيّن الدكتور شوقي علام أن الوصول إلى الحكم الشرعي يتطلب فهمًا شاملًا للأدلة الشرعية من القرآن والسنة، إلى جانب الإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعرف، وكل ما يشهد له النص بالاعتبار، مؤكدًا ضرورة الإحاطة الكاملة بالواقعة محل النظر، حتى يتمكن الفقيه من إصدار حكم دقيق يناسبها.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن تكوين الملكة الفقهية والعقلية لا يتحقق إلا من خلال مسار علمي طويل، يقوم على وجود عالم مؤهل، وزمن كافٍ للتلقي والتدريب، وتلميذ نجيب عاشق للعلم، يبحث ويدقق ويفهم مقاصد الأقوال لا مجرد حفظها.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن العبرة ليست بنقل أقوال الأئمة فقط، بل بفهم مرادهم وأسباب اجتهادهم، معتبرًا أن سؤال "لماذا قال الإمام هذا القول؟" هو مفتاح تكوين الملكة الفقهية التي تؤهل للإفتاء.

وفيما يتعلق باختلاف الفقهاء، أوضح الدكتور شوقي علام أن وحدة مصادر التشريع لا تعني وحدة الاجتهاد، مشيرًا إلى أن اختلاف الفقهاء أمر طبيعي نتج عن تنوع الفهم، لكنه لا يعكس خلافًا كبيرًا، بل إن مساحة الاتفاق بينهم أكبر بكثير من مساحة الاختلاف.

واستدل على ذلك باتفاق العلماء على أصول العقيدة وأركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مؤكدًا أنه لا خلاف بين العلماء في هذه الأصول.

وأكد الدكتور شوقي علام على أن هذا الاتفاق الواسع بين العلماء يعكس وحدة المنهج وثبات الأصول، رغم تنوع الاجتهادات في الفروع، وهو ما يبرز عظمة الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة مختلف العصور.

شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الوحي الشريف

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