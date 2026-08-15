قرار عاجل في محاكمة 12 متهما بخلية دعاة الفلاح

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، المقيدة برقم 1139 لسنة 2025 كلي أكتوبر وبرقم 1582 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 8 سبتمبر المقبل، لفض الأحراز ومرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.