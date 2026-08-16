قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 شروط للقبول.. ترشيح 15 معلما شابا من كل مديرية لمبادرة 1000 مدير مدرسة
الأندية والاتحادات القارية تدخل سباق النفوذ.. من يملك مفاتيح فيفا بعد إنفانتينو؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله
هل ترتفع مجددا؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
طقس اليوم الأحد.. استمرارالأجواء شديدة الحرارة نهاراً ورطبة ليلاً بجميع المحافظات
بعد ظهوره الأول .. إعلامي: محمد صلاح فارق عن كل لاعبي طرابزون سبور
كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها
الدواجن بـ59 جنيهًا والتكلفة 75.. تحذير خطير من انهيار المنتجين
سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو
موعد مباراة ليفربول وكومو الودية .. والقنوات الناقلة
غضب شعبي ضد واشنطن.. 170 ألف كندي يوقعون عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل احتراق قائمة المنقولات يسقط حق الزوجة؟.. د. عطية لاشين يوضح

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك من سائلة تقول في رسالتها: «احترقت قائمة منقولاتي، وحينما توفي زوجي طالبت بها، فقال أشقاؤه ليس لك حق في القائمة لأنها غير موجودة. فهل ما قالوه صحيح شرعا؟».

وأجاب د. عطية لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: ﴿فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف د. لاشين أن التعامل مع المخلوق يختلف عن التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى؛ فالإنسان قد يخفى عليه بعض الأمور، أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾، وقال جل شأنه: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾، وقال كذلك: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.

وأوضح أن إنكار الحق لا يجعله باطلا عند الله سبحانه وتعالى، فالحق يظل حقا وإن أنكره الناس جميعا، كما أن الإقرار بالباطل والاعتراف به لا يجعله حقا، بل يظل الباطل باطلا وإن اعترف به جميع الناس.

وأوضح د. لاشين أنه فيما يتعلق بواقعة السؤال، فإن احتراق قائمة المنقولات، وإن ترتب عليه ضياع حق الزوجة ظاهرا وأمام القضاء، فإنه لا يعني ضياع حقها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحقوق لا تسقط عند الله بمجرد ضياع مستند يثبتها أو احتراقه.

وأضاف: إذا كان أشقاء الزوج المتوفى يتعاملون مع العباد، فقد يقولون إن القائمة غير موجودة، وبالتالي لا يعطون الزوجة حقها، لكنهم إذا علموا حقيقة ما كان في القائمة وما تستحقه الزوجة، فإنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وسيُسألون عن هذا الحق يوم الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين.

وأشار إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾، مؤكدا أن ضياع الورقة أو احتراقها لا يضيع الحق في ميزان الله سبحانه وتعالى.

وأوضح د. لاشين أنه إذا كان أشقاء الزوج يتعاملون مع الخالق سبحانه وتعالى، وهو ما يجب أن يكون عليه المسلم، فعليهم أن يؤدوا للزوجة حقها إذا كانوا يعلمون محتويات القائمة قبل احتراقها، لأن احتراق القائمة لا يعني سقوط ما ثبت فيها من حقوق.

وأضاف أنه إذا لم يكن أشقاء الزوج على علم بمشتملات القائمة، فهناك ما يسمى بمهر المثل، ويمكن في هذه الحالة، بحسب ما ذكره، أن يراعى ما يماثل قائمة مثيلاتها، بحيث تعطى الزوجة ما يساوي قائمة مثيلاتها من أبناء عائلتها، فإن لم يوجد فمن مثيلاتهن من أبناء بلدها، بما يحقق العدل ويحفظ حقها.

وشدد على أن الواجب هو تحري الحق وعدم استغلال ضياع المستند أو احتراقه لإنكار حق ثابت للزوجة، لأن الإنسان قد يستطيع أن يجادل أمام الناس أو أمام القضاء في ظل غياب المستند، لكنه لا يستطيع أن يخفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى.

واختتم د. عطية لاشين حديثه بالتأكيد على أن إعطاء الزوجة حقها يبرئ ذمة من يؤديه، أما إنكار الحق مع العلم به فيبقى تبعة في ذمة من منعه، حتى يؤديه إلى صاحبته، محذرا من عاقبة أكل حقوق الناس؛ لأن حقوق العباد من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ولا يسقط حق صاحبها لمجرد فقدان الورقة التي كانت تثبته.

قائمة المنقولات ميراث الزوجة وفاة الزوج حكم القائمة عطية لاشين لجنة الفتوى بالأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

خطوط المحمول

«خطوط باسمك من غير علمك؟».. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إيقافها فورا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

بالصور

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد