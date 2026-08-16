عقب انهيار صخري.. استمرار وقف الأعمال تحت الأرض بمنجم السكري لليوم الثامن

تواصل شركة السكري للذهب تعليق جميع الأعمال في مناطق التشغيل تحت سطح الأرض بمنجم السكري بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر لليوم الثامن على التوالي، وذلك عقب حادث انهيار كتلة صخرية داخل أحد الأنفاق، أسفر عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين.

وكانت الواقعة قد شهدت سقوط كتلة من الصخور داخل أحد الأنفاق أثناء أعمال التشغيل، ما استدعى تدخل الجهات المختصة لبدء أعمال الفحص والمعاينة، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى الحادث وتحديد ملابساته بصورة كاملة.

وعقب وقوع الحادث، قررت شركة السكري التعليق المؤقت لجميع الأعمال بمنطقة التشغيل تحت الأرض، باعتباره إجراءً احترازيًا يهدف إلى تأمين العاملين وإتاحة المجال أمام اللجان المختصة لفحص مناطق العمل والأنفاق والتأكد من سلامتها.

وتشمل أعمال الفحص معاينة موقع الانهيار والأنفاق المحيطة به، ودراسة ظروف التشغيل التي سبقت الحادث، إلى جانب مراجعة أعمال التدعيم ومدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية المطبقة داخل مناطق التشغيل تحت الأرض.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها بالتوازي مع أعمال اللجنة الفنية، تمهيدًا لإعداد تقرير يتضمن نتائج المعاينات والفحوصات وتحديد أسباب الحادث وملابساته.

ومن المنتظر استئناف العمل في المناطق المتوقفة عقب الانتهاء من أعمال الفحص والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الفنية وإجراءات السلامة اللازمة، والتثبت من خلو مناطق التشغيل من أي مخاطر يمكن أن تهدد سلامة العاملين.