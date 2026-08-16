محافظ القاهرة يعتمد حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء الأحياء

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 16142 لسنة 2026، بشأن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة إجراء عدد من التغييرات في رئاسة الأحياء:

تم نقل محمد عبد النعيم عبد الرحمن من رئاسة حي روض الفرج لتولي رئاسة حي المطرية.

كما شملت الحركة نقل اللواء عمرو عيسوي من رئاسة حي المطرية وتكليفه بتولي رئاسة حي المقطم.

وفي حي عين شمس، تم نقل المهندسة جيهان جادو حسنين من رئاسة حي غرب مدينة نصر لتولي رئاسة حي عين شمس.

وشهدت الحركة تصعيد رشا هشام إبراهيم، التي كانت تشغل منصب سكرتير حي المعادي، لتولي رئاسة حي غرب مدينة نصر.

كما تم تصعيد ناصر طلعت محمد حسين، سكرتير حي شبرا، لتولي رئاسة حي روض الفرج.

وتأتي هذه التغييرات في إطار توجه محافظة القاهرة نحو دعم القيادات التنفيذية وتجديد دماء العمل المحلي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة.



