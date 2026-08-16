محافظ الفيوم يناقش مع وفد القومي لتنظيم الاتصالات آليات التوعية بحقوق المستخدمين

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في نشر ثقافة التكنولوجيا الآمنة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، مشيراً إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها المنشودة في خدمة المواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع وفد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث أطر التعاون المشترك في نشر الوعي الرقمي وتمكين المواطنين من الاستفادة المثلى من الخدمات الحكومية.

وتناول اللقاء؛ بحث سبل التعاون في تنفيذ خطة عمل مشتركة للحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المحافظة "موظفي الجهاز الإداري للدولة، الشباب، السيدات، كبار السن، وممثلي المجتمع المدني" وذلك للتعريف بمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية استخدامها بيسر وسهولة، وتوضيح مفهوم الأمن السيبراني ونشر الوعي بأساليب الحماية الرقمية الشخصية وكيفية تجنب المخاطر والجرائم الإلكترونية المستحدثة.

ووجه المحافظ بتحديد الفئات المستهدفة من الندوات، والعدد المطلوب، والأنشطة التي سيتم تنفيذها، حتى يتسنى إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات ذات الصلة.

كما تشمل الندوات؛ توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أثناء تعاملهم مع خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل التفاعلية بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية وعدد من مناطق التجمعات.

من جانبه أشاد وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون المثمر مع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مؤكدين أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للوصول إلى كافة المواطنين بمختلف المحافظات، لبناء مجتمع رقمي واعٍ وقادر على مواكبة التطورات التكنولوجية، والحصول على الخدمات الرقمية بسهولة ويسر، والتصدي للجرائم الإليكترونية والابتزاز الإليكتروني.