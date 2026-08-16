باتريك مارا: العالم يرفض استخدام إيران مضيق هرمز كورقة ضغط تفاوضية

قال باتريك مارا، رئيس لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن سابقًا، إنه من المؤكد أن الإيرانيين يحاولون استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط، وورقة نفوذ، وورقة تفاوض، ولكن من منظور واشنطن، وبالطبع من منظور كل دولة في العالم، فإنه من غير المقبول أن تقوم دولة بالتحكم والسيطرة الكاملة على مياه دولية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني من أهم مصادر المشكلة؛ لأنهما يتسببان في حالة من عدم الوضوح أو الغموض بشأن الجهة المسؤولة في إيران.

أوضح أنه على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمفاوضات، من المفترض أن تكون عبر الحكومة المدنية في إيران، ولكن الذين يتحكمون في مضيق هرمز وفي جوانب أساسية من القرار داخل إيران هم الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني.

كما كانت الحال في السابق

وأشار إلى أن الطرفان لا يتصرفان دائمًا بالطريقة نفسها، وليست لديهما الآراء نفسها التي تتبناها الحكومة الإيرانية، كما أنهما لا يتبعان بالضرورة توجهات الحكومة المدنية، هذه هي المشكلة الأساسية، وسوف تستمر في الوقت الراهن، وستقف عقبة أمام الدبلوماسية، كما كانت الحال في السابق.