جيوكيريس يدخل حسابات برشلونة لتعويض رحيل فيران توريس

بدأ نادي برشلونة التحرك من أجل تحديد البديل المناسب في خط هجومه، بعد رحيل الإسباني فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، ووضع السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم آرسنال، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية نقلًا عن برنامج «التشيرينجيتو» والصحفي خوسيه ألفاريز، فإن برشلونة يعتزم جس نبض جيوكيريس خلال الساعات المقبلة، لمعرفة موقفه من إمكانية الانتقال إلى صفوف الفريق.

ويظل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الخيار الأول على طاولة برشلونة، إلا أن إدارة النادي تستعد لفتح مسار بديل حال تعثر المفاوضات وعدم حدوث تقدم ملموس في الصفقة.

ورغم تسجيله 21 هدفًا في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي مع آرسنال، فإن مستوى جيوكيريس لم يخلُ من علامات الاستفهام، خاصة أنه لم يقدم حتى الآن المردود التهديفي نفسه الذي ظهر به خلال فترته مع سبورتينج لشبونة.

ولم يضمن المهاجم السويدي مكانًا أساسيًا بشكل دائم في تشكيلة ميكيل أرتيتا، رغم أن آرسنال دفع نحو 70 مليون يورو للحصول على خدماته.

وتزداد الشكوك حول مستقبل جيوكيريس مع النادي اللندني، في ظل اهتمام آرسنال نفسه بالتعاقد مع جوليان ألفاريز، قبل أن يصطدم برغبة اللاعب الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

وفي حال لم يتمكن برشلونة من حسم صفقة ألفاريز، فقد يتحول جيوكيريس إلى الخيار الأقرب لتدعيم الخط الأمامي، في ظل بحث النادي عن مهاجم قادر على تعويض رحيل توريس.