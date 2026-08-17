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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تصديري الأثاث: 5% نموا بالصادرات خلال 6 أشهر وخطة ترويجية بالنصف الثاني من 2026

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن صادرات قطاع الأثاث حققت نموًا بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات والأحداث الاقتصادية المحيطة بالمنطقة، مؤكدًا أن تحقيق هذا النمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف الراهنة.

تحركات ترويجية للنصف الثاني

وقال درياس، في بيان صحفي، إن المجلس يستهدف مواصلة تنفيذ أنشطته الترويجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، استكمالًا للجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته بعثات المشترين التي نظمها المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش معارض Cafex وHottiler وTDS التي أقيمت في مايو 2026.

وأوضح أن خطة الترويج تضمنت المشاركة في عدد من المعارض الدولية، من بينها معرض Expo Hospitality & Home Benghazi في ليبيا، بمشاركة 7 شركات من قطاع الأثاث، إلى جانب 14 شركة من قطاعات صناعية أخرى، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تُعد الأولى لقطاع الأثاث المصري في ليبيا، وحققت نتائج إيجابية للقطاع.

زيارة لمعرض الماكينات بالصين

وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى اعتزام المجلس تنظيم زيارة ميدانية لشركات القطاع إلى معرض WMF Shanghai المتخصص في الماكينات والمعدات بالصين، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بهدف التعرف عن قرب على أحدث النظم والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأكد أن الزيارة تستهدف دعم الشركات المصرية في تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ورفع قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

مشاركة في معرض بالرياض

وأضاف درياس أن المجلس يشارك في معرض Index-Hotel & Hospitality المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر المقبل، بنظام المساندة المجمعة وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتشهد المشاركة حضور 8 شركات، من بينها 4 شركات من قطاع الأثاث، موضحًا أن المعرض يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفنادق والمشروعات بالسوق السعودية، بما يوفر فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى مشروعات وقطاعات مستهدفة بالمملكة.

40 مشتريًا أجنبيًا بالقاهرة

وكشف رئيس المجلس التصديري للأثاث عن استهداف تنظيم بعثة داخلية تضم 40 مشتريًا أجنبيًا على هامش معرض Cairo Wood Show، المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2026.

وأوضح أن البعثة تستهدف ربط المشترين الأجانب بالشركات المصرية الواعدة العاملة في مجالات مكونات الأثاث والأخشاب المصنعة ونصف المصنعة، بما يشمل صناعات الكونتر والأبلكاج بمختلف أنماطها، والأبواب وقشرة الأبواب، إلى جانب الصناعات التكميلية للأثاث، مثل مواد الحشو والغراء والدهانات وغيرها من المنتجات المصرية ذات الصلة.

فتح أسواق جديدة للصادرات

وأكد درياس أن الأنشطة الترويجية التي ينفذها المجلس تأتي في إطار استراتيجية متكاملة للترويج للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع المشترين والمستوردين الدوليين.

وأشار إلى أن تكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية خلال النصف الثاني من 2026 يستهدف دعم الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم استمرار نمو صادرات الأثاث خلال الفترة المقبلة.

الصادرات قطاع الأثاث صادرات الأثاث

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