انطلاق مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" بدمياط



​شهد ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، واللواء أحمد توفيق، قائد قطاع مدارس دمياط، اليوم، انطلاق فعاليات المسابقة القومية "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" على مستوى إدارة دمياط التعليمية.

​جاء ذلك بحضور العميد خالد جعفر، مساعد قائد القوات للمدارس، و محمد بدر، وكيل المديرية، والعقيد إيهاب الحريري، قائد مدرسة التجارة المشتركة، والمقدم باسم محمد، نائب المستشار العسكري، والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذ محمد عمر، موجه عام المكتبات بالمديرية.

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​تأتي المسابقة تنفيذاً لكتاب الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للمكتبات) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (192) لسنة 2026، والتي تستهدف طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، بما في ذلك المدارس التي لا تعمل بنظام التأسيس العسكري، لترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعريف الأجيال الناشئة ببطولات القوات المسلحة المصرية.

​وأكد ياسر عماره خلال إطلاق المسابقة على أهمية القراءة والبحث العلمي في تشكيل وعي الطلاب وتنمية معرفتهم بحقائق التاريخ العسكري المصري، مشيداً بالتنسيق الوثيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والأجهزة التنفيذية للارتقاء بالأنشطة المدرسية والتربوية.

​تعتمد المسابقة على إعداد الطالب لبحث علمي مُوثّق بالمصادر في أحد الموضوعات المقترحة، تعقبه مناقشة تفاعلية من خلال لجنة تقييم مُشكلة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة العلمية.



​تتواصل أعمال التصفيات والتقييم على مستوى الإدارات التعليمية تمهيداً للتصعيد على مستوى المحافظة، تحت إشراف مشترك بين التوجيه العام للمكتبات والجهات العسكرية المعنية، لضمان اختيار أفكار وأبحاث متميزة تعكس الفهم العميق لطلاب دمياط ملحمة النصر العظيم.