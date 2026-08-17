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أخبار البلد

التضامن: فرق التدخل السريع تتعامل مع 250 حالة خلال النصف الأول من أغسطس

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تعاملت فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي مع 250 حالة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، تنوعت بين أطفال وكبار بلا مأوى، وحالات إنسانية وحالات تحتاج إلى حماية ورعاية.

وتعمل الفرق على مدار الساعة للوصول إلى الحالات ميدانيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، مع العمل على إعادة دمج الحالات في أسرها أو توفير بيئة آمنة لها.

ففي القاهرة، تعامل الفريق المركزى مع بلاغ لمواطن يبلغ من العمر 41 عامًا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد أن ظل بلا مأوى لنحو 6 أشهر عقب وفاة والدته وطرده من مسكنه بسبب تراكم الديون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدته في استكمال أوراقه الثبوتية.

كما تعامل الفريق المركزي مع فتاة رغبت في استكمال تعليمها بعد إخراجها من المدرسة وعدم استقرارها داخل المنزل، وتم توفير مكان آمن لها بإحدى دور الرعاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارها في التعليم.

وفي الجيزة، تعامل الفريق مع بلاغ  لسيدة مسنة تبلغ من العمر 76 عامًا  ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد العثور عليها أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي، وتبين أنها تعاني من أمراض الشيخوخة وعدم القدرة على رعاية نفسها عقب تخلي أبنائها عنها.

وفي الغربية، تعامل الفريق مع طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقتها البالغة 12 عامًا، وتبين حاجتهما إلى الرعاية والحماية، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تسليم الطفلة إلى والدها بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتها، واستئجار مسكن مستقل للأسرة، مع استمرار متابعة الحالة.

وفي الشرقية، تم نقل رجل مسن بلا مأوى إلى المستشفى إثر تعرضه لإعياء شديد، وتقرر حجزه بالعناية المركزة، بينما نجح الفريق بالتعاون مع الأهالي في التوصل إلى أسرته والتواصل مع نجله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة عقب استقرار حالته الصحية.

وفي كفر الشيخ، تعامل الفريق مع طفل يبلغ من العمر 15 عامًا عُثر عليه بمحطة قطار، وأبدى رغبته في ترك العمل واستكمال تعليمه داخل دار للرعاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض الحالة على النيابة المختصة.

وفي السويس تعامل الفريق مع بلاغ لمواطن مسن يبلغ من العمر 76 عامًا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، بناءً على رغبته، بعد أن أصبح بلا مأوى وغير قادر على العمل بسبب كبر سنه.

وفي بني سويف،تعامل الفريق مع بلاغ لسيدة بلا مأوى برفقة حفيدها، ونقلهما إلى مركز الاستضافة بمدينة بني سويف لتلقي الرعاية اللازمة وتحديد التدخل المناسب.

وفي سوهاج، نجح فريق التدخل السريع في التعرف على هوية مواطن مجهول الهوية والتوصل إلى أسرته بعد غياب نحو 4 سنوات، حيث تم لم شمله بوالديه وأحد أقاربه، مع توجيه الأسرة لاستكمال أوراقه الثبوتية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة الفورية للبلاغات، ومتابعة الحالات حتى الوصول إلى أفضل تدخل ممكن، سواء بإعادة لم الشمل أو توفير الرعاية داخل المؤسسات أو تقديم الدعم الصحي والاجتماعي، بما يحفظ كرامة الفئات الأولى بالرعاية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأطفال وكبار السن بلا مأوى أو أي شخص معرض للخطر، من خلال الخط الساخن 16429، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو واتساب وزارة التضامن الاجتماعي 01557582104، مع تحديد موقع الحالة لمساعدة الفرق على سرعة الوصول إليها.

فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي أغسطس الجاري أطفال وكبار بلا مأوى

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