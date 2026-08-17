لأول مرة منذ 1982.. مخزونات النفط الأمريكي عند أدنى مستوى

أفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين بتراجع مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية بنحو 5.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت وكالة رويترز في تقرير لها أن مخزونات النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ عام 1982.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط، مدفوعة بتراجع آمال التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، وبتباطؤ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في السوق.

وفقا لوكالة رويترز، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1% لتصل إلى 89.40 دولاراً للبرميل، قبل أن تستقر عند 89.20 دولاراً بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش، بزيادة 72 سنتاً، في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً ليبلغ 82.83 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي، عقب استهداف ناقلات نفط تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية في مضيق هرمز، وهجوم على مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ قراراً باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، في المقابل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في ظل استمرار التوتر.