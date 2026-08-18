سامي الشيشيني: عبد الله السعيد حسبها صح.. ختام مسيرته مع الزمالك «حاجة كبيرة»



أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد اتخذ القرار الصحيح بالاستمرار مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن إنهاء مسيرته داخل نادٍ بحجم الزمالك يمثل قيمة كبيرة للاعب.

وقال الشيشيني، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «عبد الله السعيد حسبها صح بإنه يختم في اسم كبير زي نادي الزمالك، هو لما جه يحسبها، لقى نفسه خسران لو كان رحل عن الزمالك».

وأضاف: «حتى بغض النظر عن الخسارة المادية، لكن تنهي مسيرتك في الزمالك حاجة كبيرة».

وكانت أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ويرى الشيشيني أن قرار السعيد يحمل أهمية خاصة على المستوى المعنوي والتاريخي، خاصة أن اللاعب اختار إنهاء مسيرته الكروية داخل أحد أكبر الأندية المصرية، وهو ما يمثل إضافة إلى تاريخه مع كرة القدم المصرية.