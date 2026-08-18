قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تقبيل يد العلماء والوالدين وكبار السن.. دار الإفتاء توضح الضوابط
أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على الفتيات.. بعد قليل
موعد بدء الدراسة وتفاصيل المصروفات ونظام البكالوريا.. التعليم توضح
الدواجن تدخل منظومة التموين؟ رئيس الشعبة يوضح الحقيقة
أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا
هيئة عمليات التجارة: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها هرمز
الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية
فرصة عمل مميزة.. وانطلاقة جديدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة
ماذا تفعل إذا تم رفع عداد الكهرباء.. وكيف تحمي نفسك من الغرامات؟
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي الشيشيني: عبد الله السعيد حسبها صح.. ختام مسيرته مع الزمالك «حاجة كبيرة»

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد اتخذ القرار الصحيح بالاستمرار مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن إنهاء مسيرته داخل نادٍ بحجم الزمالك يمثل قيمة كبيرة للاعب.

وقال الشيشيني، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «عبد الله السعيد حسبها صح بإنه يختم في اسم كبير زي نادي الزمالك، هو لما جه يحسبها، لقى نفسه خسران لو كان رحل عن الزمالك».

وأضاف: «حتى بغض النظر عن الخسارة المادية، لكن تنهي مسيرتك في الزمالك حاجة كبيرة».

وكانت أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ويرى الشيشيني أن قرار السعيد يحمل أهمية خاصة على المستوى المعنوي والتاريخي، خاصة أن اللاعب اختار إنهاء مسيرته الكروية داخل أحد أكبر الأندية المصرية، وهو ما يمثل إضافة إلى تاريخه مع كرة القدم المصرية.

سامي الشيشيني الزمالك عبد الله السعيد أزمة عبد الله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

جريمة النرجس

التحقيقات تكشف المستور .. شقيق أسامة يروي تفاصيل اللحظات الأولى لجريمة النرجس | خاص

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

ترشيحاتنا

قذائف الهاون

إصابة طفل وامرأة يمنيين بقصف حوثي استهدف منطقة سكنية جنوبي البلاد

أرشيفية

بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.. الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في فلسطين

أرشيفية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

بالصور

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بعد واقعة عجوز الخانكة.. فيديو لرجل يستدرج طفلتين إلى منزل مهجور بالغربية

فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد