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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة خدمية بقرية كفر أبو الحسن بقويسنا لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري

مبادرة "يوم في قريتنا
مبادرة "يوم في قريتنا
مروة فاضل

 تواصل مبادرة "يوم في قريتنا" بمحافظة المنوفية فعالياتها بمركز ومدينة قويسنا، حيث شهدت قرية كفر أبو الحسن تنفيذ حملة خدمية موسعة ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وشملت الحملة تقليم الأشجار بدايةً من طريق ( قويسنا - شبين الكوم ) وحتى مدخل القرية ، ورفع نواتج التطهير من على جانبي المصرف وترعة الخضرات داخل القرية ، حيث تم رفع نحو 70 طناً من نواتج التطهير والتراكمات ، بما يسهم في الحفاظ علي بيئة نظيفة وآمنة.

كما تضمنت الأعمال صيانة خطوط الإنارة بالقرية وتركيب كشافات إنارة جديدة لتحسين مستوى الرؤية البصرية امام المواطنين ، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة ورفع التراكمات من محيط كوبري الزغبي ، بما يعزز مستوى النظافة والسيولة المرورية ، والمرور على عدد من المصالح الحكومية بالقرية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تنفيذ المبادرة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل الفوري مع الاحتياجات والمشكلات على أرض الواقع، لتحقيق المستهدف وتعزيز جودة الحياة المعيشية.

مبادرة يوم في قريتنا محافظة المنوفية المنوفية قويسنا حملات

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