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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز غير مسبوق: إجراء أول جراحة رقمية معقدة لتثبيت كسور الفك واستعادة فتحة الفم بمستشفى أشمون

مستشفي اشمون
مستشفي اشمون
مروة فاضل

نجح الفريق الطبي بـ مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية في تحقيق سبق طبي هو الأول من نوعه على مستوى المستشفيات العامة بالمحافظة، بإنقاذ مريض كان يعاني من عجز كامل في حركة الفم وتهشم حاد بالفك السفلي.

​نجح الفريق الجراحي في إجراء عملية معقدة لترميم وتركيب كسور الفك بواسطة تقنية "الجراحة الرقمية المعززة والتخطيط الجراحي الافتراضي" (Computer Guided Surgery & Virtual Surgical Planning) وتمكن الأطباء من معالجة تهشم عظام جسم الفك الصاعد (Ramus) والكسور الحادة بأسفل لقمة الفك (Subcondylar Fracture)، والتي كانت منحرفة كلياً للداخل ما أدى لانسداد كامل بفتحة الفم.

​وتمت الجراحة بنجاح ودقة بالغة عبر شق جراحي دقيق خلف زاوية الفك السفلي ومن خلال الغدة النكافية (Transparotid Retromandibular Approach)، حيث استعاد المريض القدرة على فتح الفم بمقدار 5 سم بعد أن كانت لا تتعدى 1 سم قبل التدخل الجراحي، مع الحفاظ الكلي والدقيق على سلامة جذر وفروع العصب السابع (Facial Nerve) المسئول عن حركات الوجه.

وأشاد  الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي الاستثنائي، مؤكداً أن نجاح هذه العملية الدقيقة يُعد شهادة استحقاق لكفاءة الكوادر الطبية والمستشفيات العامة بالمحافظة، وخطوة هامة نحو تعزيز استخدام أحدث التقنيات الرقمية والتخطيط الجراحي الافتراضي في المنظومة الصحية بالمنوفية لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.

​أُجريت العملية بكفاءة مطلقة وبأيادي فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أشمون العام، تحت إشراف الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى، والدكتور محمد صلاح رئيس القسم، حيث ضم الفريق الجراحي: ​الجراح الرئيسي: الدكتور محمد محمود نجم (استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين).

 ​الفريق الجراحي المعاون: الدكتور إبراهيم شاهين، الدكتور أسامة طارق، الدكتور محمد البري، الدكتور محمد بدر (نواب جراحة الوجه والفكين).

 ​فريق التخدير والتمريض: الدكتور إسلام (أخصائي التخدير)، بمشاركة متميزة من فريق فنيي التخدير وهيئة التمريض بالمستشفى.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفي اشمون جراحة صحة المنوفية

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