بعد الزيادة الأخيرة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس

يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس حيث يمكنك متابعة استهلاكك من خلال الاستعلام الإليكتروني وكذلك سداد فاتورة الكهرباء من الموبايل بعد طرق سهلة وفرتها وزارة الكهرباء منها سداد فاتورة الكهرباء أنستاباي و سداد فاتورة الكهرباء محفظة وفوري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفرت شركة الكهرباء رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، وكذلك توفير خطوات تسديد الفاتورة، وهو كما يلي..



أولا قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ المنصة الموحدة للكهرباء



ثانيًا قم بإختيار شركة الكهرباء التابعة لك.

ثالثًا قم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».



رابعًا قم بإدخال رقم المشترك المدون أعلى فاتورة الكهرباء، والذي يتكون من 10 أرقام.

وأخيرا قم بالضغط على خانة «استعلام»، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة.

سداد الفاتورة من الموبايل

بعد الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء ، يستطيع المشترك سدادها إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التعامل النقدي مع المحصل.

طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

وفرت وزارة الكهرباء عدة وسائل لسداد فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع احتياجات المشتركين، وتشمل الطرق الآتية:

السداد عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

استخدام تطبيق «الكهرباء معاك».

السداد عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل «فوري وأمان ومصاري وممكن وضامن».

الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

السداد عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة.

وتأتي هذه الوسائل في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، بما يتيح للمشتركين الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة عبر أكثر من قناة، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف المستخدمين

دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة.

قم بالضغط على أيقونة «الدفع الإلكتروني».

قم باختيار «الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد».

قم بإدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

قم بإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق.

والآن قم بالضغط على زر «دفع»، وسوف تظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع، الكتروني

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد تطبيق التعريفة

أعلنت وزارة الكهرباء تفاصيل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي وفق التعريفة الجديدة، وجاءت على النحو الآتي:

الشريحة الأولى «من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة»: 68 قرشًا للكيلووات دون أي تغيير.

الشريحة الثانية «من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة»: 87.36 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة «من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة»: 1.064 جنيه بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة «من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة»: 1.736 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.

الشريحة الخامسة «من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة»: 2.184 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.

الشريحة السادسة «من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة»: 2.352 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.

الشريحة السابعة «أكثر من 1000 كيلووات/ساعة»: 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.

رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء بعد الزيادة



جاءت رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة: 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ساعة: 6 جنيهات بدلًا من 2جنيه.

الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة: 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 20 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 50 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 60 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 100 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.وشملت الزيادة أيضًا رفع الرسوم المطبقة على العدادات غير المقروءة إلى 30 جنيهًا، بدلًا من 9 جنيهات، وهي الرسوم التي تُحصَّل عند تعذر تسجيل قراءة فعلية للعداد، مع إصدار الفاتورة وفقًا للضوابط المنظمة.

خصم فرق الشرائح فى العداد أبو كارت



عند الانتقال من الشريحة الأولي للشريحة الثانية التي تبدأ من 51 حتى 100كيلو يتم خصم 49 جنيها، بالإضافة إلى 6 جنيه خدمة العملاء.لتصبح 55 جنبها

عند الانتقال من الشريحة الثانية للثالثة التي تبدأ من 0 إلى 200 وتبدأ إذا تخطي المستهلك 100 كيلو فيتم خصم 147 بالإضافة إلى 12جنيه.لتصبح 159جنبه

عند الانتقال من الشريحة الثالثة إلى الرابعة والتي تبدأ من من 201 إلي 350 يتم خصم 173 جنيها بالإضافة إلي 20 جنيها.لتصبح 193جنيه

عند الانتقال لبداية الشريحة الخامسة التى تبدأ من 351 إلى 650 كيلوات يتم خصم 194 بالإضافة إلى 50 جنيها خدمة العملاء.لتصبح 244 جنبه

عند الانتقال للشريحة السادسة و تبدأ من 0 إلي 1000 كيلو فعندما يتعدى الاستهلاك 650 كيلو يتم خصم 251.5 بالإضافة إلى 60 جنيها خدمة العملاء.لتصبك 311.5 جنبه

وعند ما يتعدى الاستهلاك 1000 كيلو يتم الانتقال للشريحة السابعة والتى تبدأ من 0 الى أكتر من 1000، فيتم خصم 328 جنيها عند بداية الشريحة أى عند استخدام 1001 كيلو بالإضافة إلى 100 جنيها خدمة العملاء ليصبح المبلغ 428 جنيها.