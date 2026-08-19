حبس شخص نصب على طلاب الجامعات في الجيزة

قررت جهات التحقيق حبس شخص نصب على طلاب الجامعات بالجيزة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نصب على طلاب الجامعات بالجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن تأجير وحدات سكنية لطلبة الجامعات بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، دون الوفاء بذلك .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) وضبط بحوزته (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على طلبة الجامعات والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بإمكانية توفير وحدات سكنية للإيجار بأسعار مخفضة وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه، وتبين ارتكابه عدد (24) واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.