قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
الزمالك يحتفل بلقب الدوري بعرض الفيلم الوثائقي لتتويج الموسم الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون

بنزين
بنزين
معتز الخصوصي

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لتجميعهم مواد بترولية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وبحوزتهم 1800 لتر داخل مخزن بأسوان .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مالك مخزن "كائن بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان") بتجميع المواد البترولية بمخزن لإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر المقرر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وعثر بداخل المخزن على (1800 لتر مواد بترولية) وبمواجهتهما إعترفا بتجميعها داخل المخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى، وأضافا بتحصلهما عليها من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التربح.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تهريب المواد البترولية المواد المهربة المضبوطات الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

ترشيحاتنا

هيثم حسن

هيثم حسن يترقب الظهور الأول أوروبيا مع سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال

لوكاكو

"نابولي" يتحرك نحو ثنائي الدوري الإنجليزي لتعويض رحيل لوكاكو

مورينيو و رودري

بعد انتقاله لبرشلونة.. مورينيو يفتح النار على رودري: ريال مدريد لا يسمح بالتردد

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد