باحث: أمريكا وإيران لا تريدان تصعيد الحرب ولا تستعدان للسلام

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إن النظريات التي تتحدث عن وجود اتفاق سري بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الصراع الحالي لا تستند، بحسب ما يراه، إلى مفاجأة سياسية متفق عليها، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد حالات تعاون محدود بين أطراف متحاربة في ملفات أخرى.

وأوضح واريك خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث حاليًا في مضيق هرمز يعكس رغبة الطرفين في تجنب تصعيد أوسع للحرب، دون أن يكون أي منهما مستعدًا في الوقت ذاته للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع أو يخفض حدته، مؤكدًا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول كيفية إنهاء الحرب.

وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه تحديات متزايدة بشأن الممرات والمضائق البحرية، في ظل رغبة دول عديدة في تأمين تدفق النفط المنتج في الخليج، مقابل عدم استعداد دول أخرى لتحمل تكاليف استخدام ممرات كانت متاحة مجانًا.