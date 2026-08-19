قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يتابع مجريات تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
دفنتها بإيدي ومخدتش عزاها.. والد قتيلة الشوش يخرج عن صمته ويكشف كواليس جديدة ويطالب بكشف الحقيقة
أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد أعمال الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ
الزمالك يحسم موقفه من بيع خوان بيزيرا
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. الاتصالات توضح.. فيديو
مسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل
إعلامية تتهم فرد أمن بكمبوند في الشيخ زايد بالتحرش بابنتها
رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات بين المالية والسلع التموينية
بعد تعليق 3 سنوات.. استئناف رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال حماية طريق الرملة بأبو زنيمة من أخطار السيول
موعد حفل تتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري عن الموسم الماضي
الزمالك يؤكد عدم الموافقة على بيع خوان بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: أمريكا وإيران لا تريدان تصعيد الحرب ولا تستعدان للسلام

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
البهى عمرو

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إن النظريات التي تتحدث عن وجود اتفاق سري بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الصراع الحالي لا تستند، بحسب ما يراه، إلى مفاجأة سياسية متفق عليها، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد حالات تعاون محدود بين أطراف متحاربة في ملفات أخرى.

وأوضح واريك خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث حاليًا في مضيق هرمز يعكس رغبة الطرفين في تجنب تصعيد أوسع للحرب، دون أن يكون أي منهما مستعدًا في الوقت ذاته للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع أو يخفض حدته، مؤكدًا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول كيفية إنهاء الحرب.

وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه تحديات متزايدة بشأن الممرات والمضائق البحرية، في ظل رغبة دول عديدة في تأمين تدفق النفط المنتج في الخليج، مقابل عدم استعداد دول أخرى لتحمل تكاليف استخدام ممرات كانت متاحة مجانًا.

واشنطن وطهران طهران الولايات المتحدة وإيران إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

إمام عاشور

ماذا فعل إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور التركي؟

ترشيحاتنا

وكيل التعليم بالغربية

وكيل تعليم بالغربية يكرم المتميزين في مجال العلوم والتكنولوجيا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ونائب وزير التعليم

صورة ارشيفية

ننشر أسماء 28 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سفاجا–الغردقة

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد