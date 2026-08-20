طريقة عمل رول لحم مفروم محشي.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف نورا السادات على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل رول لحم مفروم محشي، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، فيما يلي:

مقادير رول لحم مفروم محشي

● لحم مفروم

● بصل أبيض شرائح

● مشروم شرائح

● بصل مبشور

● ملح وفلفل

● بابريكا

● جوزة الطيب

● حبهان مطحون

● بقدونس

● طحينة

● خل

● ثوم

● زيت زيتون

● خبز بلدي

طريقة تحضير رول لحم مفروم محشي

تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والملح والفلفل والتوابل والبقدونس

يفرد الخليط على ورق زبدة

للحشو:

يشوح المشروم والبصل الشرائح في الزيت في إناء على النار.

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

يضاف على اللحمة خليط المشروم، وبعد أن يهدأ

تضاف الجبنة المبشورة وتلف اللحمة المفرومة رول على خليط المشروم.

يلف بورق فويل ويوضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج.



للصوص:

تخلط الطحينة والماء الساخن حسب الحاجة والخل والثوم والملح والفلفل والزيت.

يقدم رول اللحمة مع الخبز والصوص والبقدونس المفروم.