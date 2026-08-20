وزير العمل ومحافظ مطروح يزوران مشروع المحطة النووية بالضبعة

استقبل الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، بموقع المحطة النووية بالضبعة، حسن رداد، وزير العمل، و اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وذلك في زيارة ميدانية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار متابعة سير العمل بالمشروع والاطلاع على مستجدات تنفيذ الأعمال بالموقع.

واستُهلت الزيارة بجلسة تعريفية تضمنت عرضًا تفصيليًا حول أهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر ودورها المحوري في تأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وأحدث التقنيات المستخدمة، مع التأكيد على التزام الهيئة بأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير العالمية.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري ودعم فرص العمل المرتبطة بالمشروعات القومية، قام وزير العمل بتسليم (20) عقد عمل للعاملين التابعين للمقاول العام للمشروع، كما تضمن برنامج الزيارة استعراضًا لمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية المتبعة داخل الموقع، والإجراءات والتدابير المعمول بها للحفاظ على سلامة العاملين وتأمين بيئة العمل.

وأكد حسن رداد، معالي وزير العمل، أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة العمل بالمشروعات القومية الكبرى، مشيدًا بما شاهده من إجراءات وتدابير مطبقة بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة، وحرص الجهات القائمة على تنفيذ المشروع على توفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على سلامة العاملين ويعزز كفاءة واستدامة منظومة العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لا يقتصر على توفير وسائل ومهمات الوقاية، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة السلامة والوعي بالمخاطر والالتزام بالإجراءات الوقائية لدى جميع العاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة المشروعات القومية.

وتولي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اهتمامًا بالغًا بمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة العمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث يتم تطبيق مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والحد من المخاطر المحتملة، ورفع مستويات الوعي والالتزام باشتراطات السلامة داخل مختلف مناطق العمل بالموقع.

وتشمل منظومة السلامة والصحة المهنية المتبعة بالموقع الالتزام بتعليمات وإجراءات العمل الآمن، والتعريف بالمخاطر المحتملة وسبل التعامل معها، إلى جانب استخدام مهمات ووسائل الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة الأعمال، ومتابعة الالتزام باشتراطات السلامة في مختلف مواقع التنفيذ، بما يسهم في حماية العاملين والحفاظ على استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

كما تحرص الهيئة، بالتنسيق مع الجهات والشركات العاملة بالمشروع، على تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين من خلال التوعية المستمرة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة للعمل، بما يرسخ مفهوم أن السلامة مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي وتنعكس في الممارسة اليومية داخل موقع العمل، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ المشروع وفق منظومة متكاملة تجمع بين معدلات الإنجاز المرتفعة والالتزام الصارم بمتطلبات الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عن كامل دعم المحافظة للمشروع النووي بمحطة الضبعة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم اللازمة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في إنجاح هذا المشروع القومي العملاق.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية بموقع المشروع، شملت تفقد مجمع التدريب المهني (Training Complex) والخاص بتأهيل وتدريب الكوادر المصرية والروسية على أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال الطاقة النووية، إلى جانب موقع الإنشاء، حيث اطلع الوفد عن قرب على مستجدات الموقف الإنشائي ومعدلات التنفيذ ومستوى الأعمال الجارية والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية المطبقة بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة قد حظيت بإشادة خلال الزيارات الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يعكس الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي ختام الزيارة، أشاد وزير العمل و اللواء محافظ مطروح بالتقدم الملحوظ الذي يشهده المشروع على أرض الواقع، وبالإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ المشروع الوطني وفق أعلى الضوابط والمعايير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره أحد المشروعات القومية والاستراتيجية التي تسهم في دعم مستقبل الطاقة والتنمية في مصر.