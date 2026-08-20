لهذا السبب .. النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي

يعد الصداع الهرموني أحد أشهر أنواع الصداع النصفي ويصيب النساء أكثر من الرجال.

ووفقا لموقع webmd يرتبط الصداع الهرموني بارتفاع مستويات الهرمونات الأنثوية

قبل البلوغ، يُصاب الأولاد بالصداع أكثر من البنات، وفقًا لأبحاث ركزت على الأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم بالجنس الذي تم تحديده لهم عند الولادة.

بعد البلوغ، تُصبح الإناث أكثر عرضة للإصابة بالصداع ويستمر هذا الاختلاف حتى بعد انقطاع الطمث.

النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال وتقول حوالي 60% منهن إن هناك صلة بين نوبات الصداع النصفي لديهن وفترة الحيض.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الرجال الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم مستويات أعلى من هرمون الإستروجين المسمى إستراديول مقارنة بالرجال الذين لا يعانون من الصداع النصفي.

أي شخص يتناول أدوية هرمونية معينة، مثل حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة، يمكن أن يصاب بصداع هرموني .