500 مشارك في مهرجان EgyFit العلمين برعاية وزير الرياضة

شهد الدكتور مهندس مصطفى النجدي، نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، فعاليات مهرجان «EgyFit العلمين»، الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري بمشاركة 500 مشارك من مختلف الفئات العمرية، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار فعاليات الأنشطة الرياضية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور بليغ أبو عايد، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد ومديرية الشباب والرياضة بمطروح.

منافسات مختلفة

وشهد المهرجان منافسات في اللياقة البدنية وأنشطة الكروس فيت، وسط مشاركة وتفاعل كبير من الشباب والأسر، في إطار جهود نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي.

تنوع الفاعليات

وأكد الدكتور محمد خلف الله، أن استضافة المدينة لمهرجان «EgyFit العلمين» تأتي في إطار ما تشهده من تنوع في الفعاليات والأنشطة، بما يعكس ما تتمتع به من مقومات وإمكانات تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية والشبابية، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية متكاملة.

وأكد الدكتور مصطفى النجدي، أن المشاركة الكبيرة في فعاليات المهرجان تعكس اهتمام الشباب والأسر بالأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي توفر أجواءً تفاعلية وتشجع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المدينة.