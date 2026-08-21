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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا يحاصر متحدث التعليم بأسئلة البكالوريا.. ماذا يدرس طالب الطب والهندسة؟

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

دخل الفنان أحمد السقا في نقاش تفصيلي مع شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حول نظام البكالوريا المصرية، متوقفًا عند طبيعة المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب في كل مسار، خاصة مسارات الطب والهندسة والآداب.

مجموعة من الأسئلة المباشرة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، طرح السقا مجموعة من الأسئلة المباشرة على زلطة، طالبًا توضيح المواد التي يحتاج إليها الطالب وفقًا للكلية التي يطمح إلى الالتحاق بها.

وأوضح شادي زلطة أن نظام البكالوريا يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية ومنح الطلاب فرصًا امتحانية متعددة، مشيرًا إلى أن الطالب في الصف الأول الثانوي يدرس مواد مشتركة، ثم يحدد موقفه من الاستمرار في نظام الثانوية العامة أو الانتقال إلى نظام البكالوريا.

4 مواد في الصف الثاني ومادتان في الصف الثالث

وكشف متحدث وزارة التربية والتعليم أن طالب البكالوريا يدرس في الصف الثاني 4 مواد فقط، من بينها مادة تخصصية يختارها وفقًا للمسار الذي ينتمي إليه، بينما يدرس في الصف الثالث مادتين فقط إلى جانب التربية الدينية.

وأوضح أن نظام البكالوريا يتضمن 4 مسارات رئيسية، هي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والآداب والفنون، وإدارة الأعمال، ويختار الطالب المسار الذي يتناسب مع قدراته وطموحاته المستقبلية.

وأشار زلطة إلى أن طالب الثانوية العامة يدرس في الصف الثاني 6 مواد، بينما يقتصر عدد المواد في البكالوريا على 4 مواد، مؤكدًا أن تقليل الأعباء الدراسية يمثل أحد أهداف النظام الجديد.

أحمد السقا يسأل: ماذا يدرس طالب الطب؟

طرح السقا سؤالًا مباشرًا على شادي زلطة: ماذا يدرس الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية الطب؟

وأوضح زلطة أن الطالب يختار مسار الطب وعلوم الحياة، على أن يدرس في الصف الثالث مادتي الأحياء والكيمياء، بما يتناسب مع متطلبات المسار والكليات المرتبطة به.

وانتقل السقا إلى مسار الهندسة، متسائلًا عن المواد التي يحتاج إليها الطالب الراغب في دراسة الهندسة وعلوم الحاسب.

وأكد زلطة أن الطالب في مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس في الصف الثالث مادتي الرياضيات والفيزياء.

وماذا عن طالب الآداب والفلسفة؟

واصل أحمد السقا أسئلته حول المسارات المختلفة، متسائلًا عن الطالب الذي يرغب في دراسة الآداب والفلسفة وعلم الاجتماع.

وأوضح شادي زلطة أن مسار الآداب والفنون يتضمن في الصف الثاني مادة من علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية، بينما يدرس الطالب في الصف الثالث الجغرافيا والإحصاء، إلى جانب المواد المحددة للمسار.

السقا يستوضح عدد المواد الأساسية

وخلال الحوار، أوضح زلطة أن المواد التي يدرسها طالب البكالوريا في الصف الثاني تشمل اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادة التخصص المرتبطة بالمسار الذي اختاره الطالب.

وتدخل السقا خلال الحديث للتأكيد أن التربية الدينية أصبحت مادة إجبارية، فيما أوضح زلطة أن النظام الجديد يضم التربية الدينية ضمن المواد التي يدرسها الطالب وفق القواعد المحددة للمرحلة.

فرص امتحانية متعددة في البكالوريا

كما ناقش أحمد السقا مسألة إخفاق الطالب في تحقيق الدرجة التي تؤهله للكلية التي يرغب فيها، متسائلًا عما إذا كان النظام الجديد يضمن فرصًا أخرى للطلاب.

وأوضح شادي زلطة أن البكالوريا تمنح الطالب فرصًا امتحانية متعددة، بما يتيح له تحسين درجاته وعدم ارتباط مستقبله بمحاولة امتحانية واحدة فقط.

وأكد أن فلسفة النظام تقوم على تقليل عدد المواد والأعباء النفسية والدراسية، مع منح الطالب فرصًا أكبر لتحسين مستواه، بدلًا من وضع مستقبله بالكامل أمام امتحان واحد.

واستمر أحمد السقا في طرح الأسئلة التفصيلية على متحدث التعليم، في محاولة لفهم شكل النظام الجديد والمسارات التي يختارها الطالب، والمواد التي تحدد مستقبله الجامعي وفقًا لكل مسار.

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