الفن مش رقص| محمد موسى ينتقد حفلات محمد رمضان ويطالب بوقفة حقيقية

انتقد الإعلامي محمد موسى حفلات الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن الفن ليس مجرد رقص واستعراض، وأن ما يحدث في بعض الحفلات لم يعد مجرد اختلاف في الأذواق أو تفاصيل تتعلق بالملابس والاستعراض، وإنما أصبح يستحق وقفة حقيقية أمام شكل الفن المصري والرسائل التي تصل إلى الأجيال الجديدة.



وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ما يحدث في بعض حفلات محمد رمضان، سواء السابقة أو التي شهدها الساحل مؤخرًا، يحتاج إلى وقفة حقيقية تتجاوز بيانات العتاب والتصريحات المؤقتة، مع ضرورة طرح أسئلة حول المسؤولية المهنية والفنية ودور المؤسسات والنقابات المعنية في وضع قواعد واضحة للحفلات والمحتوى والمظهر العام.



وأشار موسى إلى أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بما يرتديه محمد رمضان أو بطريقة تقديمه للاستعراضات، وإنما بالسؤال الأهم: «إحنا وصلنا لفين؟»، مؤكدًا أن الفن المصري لم يكن يومًا مجرد شهرة وأضواء وصخب، وإنما كان إحدى أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، وارتبط بأسماء وأعمال ظلت حاضرة في وجدان الجمهور.



وشدد محمد موسى على أن الحرية حق، لكنها لا تعني غياب النقد، وأن شهرة الفنان لا تجعله بعيدًا عن التقييم، مؤكدًا أنه لا يطالب بمنع محمد رمضان من الغناء أو التمثيل، وإنما يطرح قضية المسؤولية المهنية والمجتمعية وضرورة وجود قواعد واضحة تنظم الحفلات والمحتوى والمظهر العام، حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى أو يطغى الاستعراض على الفن نفسه.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1593803245566782/