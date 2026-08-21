تأهل فريق من جامعة القاهرة الأهلية إلى نهائيات المسابقة الدولية للبرمجة

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة تأهل أحد الفرق الطلابية بالجامعة إلى المرحلة النهائية من المسابقة الدولية للبرمجة ECPC، والتي تُعد أبرز المسابقات الدولية في مجال البرمجة والحاسبات، وذلك عقب مشاركته في منافسات التصفيات التي شهدت تنافسًا قويًا بين العديد من الفرق الطلابية من مختلف الجامعات المصرية.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تأهل فريق طلابي من جامعة القاهرة الأهلية إلى النهائيات يمثل إنجازًا متميزًا يضاف إلى سجل الجامعة، ويعكس المستوى العلمي والمهاري المتقدم الذي يتمتع به طلابها في مجالات علوم الحاسب والبرمجة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا التأهل يؤكد نجاح استراتيجية الجامعة التي ترتكز علي توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



من جانبه، أشار الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، إلي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين، وتوفر لهن فرص التدريب والمشاركة في المسابقات والفعاليات العلمية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية، وتعزز من قدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية، مؤكدًا أن تأهل فريق جامعة القاهرة الأهلية إلى المرحلة النهائية يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من قدرات متميزة في التفكير المنطقي وحل المشكلات والعمل الجماعي، وهي مهارات أساسية في مجالات البرمجة وعلوم الحاسب.



جدير بالذكر، أن فريق جامعة القاهرة الأهلية قد تأهل ضمن قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية، بعد اجتياز منافسات التصفيات بنجاح، في خطوة تعكس تنامي حضور الجامعة في المنافسات العلمية والتكنولوجية، وحرصها على دعم طلابها في مجالات المستقبل.

كما تُعد مسابقة ECPC إحدى أهم مسابقات البرمجة الجامعية في مصر والمنطقة، وتمثل محطة مهمة في مسار التأهل إلى المسابقات الإقليمية وصولًا إلى ICPC العالمية، بما توفره من بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وتأهيل كوادر متخصصة في البرمجة والتكنولوجيا.