علامات قد تكشف إصابة الأطفال بالسكري.. طبيبة تحذر

حذرت الدكتورة رندا درويش، استشاري طب الأطفال بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، من تجاهل بعض الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الطفل بالسكري، مؤكدة أن اكتشاف المرض مبكرًا يساعد على التعامل معه بصورة أفضل.

وقالت درويش خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن أعراض السكري لدى الأطفال قد تتشابه مع أعراض حالات أخرى، وهو ما قد يجعل اكتشافها صعبًا على الأسرة.

وأوضحت أن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه تتمثل في فقدان الوزن رغم تناول الطعام، وزيادة الشهية خاصة تجاه الحلويات، وكثرة التبول والعطش بصورة ملحوظة.

وأضافت أن غياب الإنسولين يؤدي إلى تراكم السكر في الدم وخروجه مع البول، وهو ما يزيد فقدان الجسم للمياه ويؤدي إلى كثرة التبول والعطش، بينما لا تحصل خلايا الجسم على الطاقة اللازمة.

وحذرت من أن ظهور أعراض مثل آلام البطن والقيء ورائحة نفس تشبه رائحة الأسيتون قد يشير إلى ارتفاع حموضة الدم، مؤكدة ضرورة الانتباه لهذه العلامات والتوجه للطبيب.

وشددت درويش على أهمية التثقيف الصحي والنفسي للأطفال المصابين بالسكري، خاصة داخل المدارس، داعية إلى رفع وعي المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بكيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالمرض ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.