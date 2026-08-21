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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات لضبط منظومة الخبز المدعم

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المقررة، وضمان جودة الخبز المدعم والسلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، نفذت حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المراكز، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، أسفرت عن تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية، لرصد عدد من المخالفات التموينية، من بينها نقص وزن أرغفة الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، فضلًا عن التصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية تأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من التزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية بصورة دورية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، مع التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على السلع والخدمات التموينية بالجودة والمواصفات المقررة.

أسيوط الحملات التموينية المخابز البلدية الخبز المدعم المخالفات التموينية

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