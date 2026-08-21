قطار الدوري المصري ينطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن النسخة الـ69 من البطولة المحلية

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وسط حالة من الترقب بين جماهير الكرة المصرية، مع عودة المنافسة على لقب البطولة التي تعد من أعرق المسابقات المحلية في القارة الأفريقية.

وتشهد النسخة الجديدة منافسة قوية بين الأندية، في ظل تطلعات الكبار لحصد اللقب، إلى جانب رغبة باقي الفرق في تحقيق نتائج أفضل وضمان البقاء بين الكبار.

الأهلي الأكثر تتويجًا والزمالك حامل اللقب

منذ انطلاق الدوري المصري عام 1948، نجحت 7 أندية في التتويج باللقب عبر تاريخ المسابقة، ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 45 بطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ15 لقبًا، ويحمل الفريق الأبيض لقب النسخة الأخيرة.

نظام الدوري

تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع أندية المسابقة، قبل أن يتم تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 أندية وتنافس على لقب البطولة، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، ويهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

50 مليون جنيه جائزة البطل

تشهد النسخة الجديدة زيادة كبيرة في المكافأة المالية المخصصة لبطل الدوري، بعدما أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أن صاحب اللقب سيحصل على 50 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه في السابق، بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف.

3 مباريات في ضربة البداية

تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري، وجاءت المواعيد كالتالي:

وادي دجلة × زد .. الساعة 5 مساءً.

.. الساعة 5 مساءً. أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي .. الساعة 8 مساءً.

.. الساعة 8 مساءً. الزمالك × الاتحاد السكندري.. الساعة 8 مساءً.

100 محترف أجنبي في الموسم الجديد

يشهد الدوري المصري في الموسم الجديد حضورًا لافتًا للمحترفين الأجانب، بعدما وصل عددهم إلى 100 لاعب يمثلون 29 جنسية من 4 قارات.

وتتصدر نيجيريا قائمة الجنسيات الأكثر تمثيلًا بـ14 لاعبًا، بينما يبلغ عدد اللاعبين العرب 41 محترفًا، وتتقدم المغرب وفلسطين القائمة العربية بـ12 لاعبًا لكل منهما، يليهما الجزائر وتونس.

وتعكس هذه الأرقام اتساع دائرة استقطاب الأندية المصرية للمحترفين، وتنوع المدارس الكروية التي ستشارك في منافسات الموسم الجديد.

ومع انطلاق صافرة البداية اليوم، يبدأ فصل جديد من منافسات الدوري المصري، في موسم ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا على القمة، ومنافسة شرسة في مراكز البقاء.