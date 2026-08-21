العثور على جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بأبو النمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، بعد العثور عليه غارقًا داخل مياه ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

كواليس الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان من المياه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري للوقوف على هوية المتوفى وملابسات سقوطه داخل الترعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى هوية المتوفى والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.