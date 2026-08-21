قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس
مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا
طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
تعرف على فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، بعد العثور عليه غارقًا داخل مياه ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

كواليس الواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان من المياه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري للوقوف على هوية المتوفى وملابسات سقوطه داخل الترعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى هوية المتوفى والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور على جثة أخبار الحوادث ترعة المريوطية غرق شاب مجهول الهوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

رضا سليم

الرحيل نهائيًا.. تطورات موقف رضا سليم مع الأهلي

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الفنان أحمد الفيشاوي

توبة أحمد الفيشاوي.. أمين الفتوى يكشف له طريق الثبات ويحذره من المتشددين

جامعة الأزهر

غدا.. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

بالصور

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد