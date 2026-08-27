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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في حالات الطوارئ.. إليك كيفية إطالة عمر بطارية الآيفون

عمر بطارية الآيفون
عمر بطارية الآيفون
لمياء الياسين

يمكن للمستخدمين إطالة عمر بطارية الآيفون من خلال بعض الإعدادات البسيطة، خاصةً في الأيام التي يسافرون فيها أو يعملون في الخارج لساعات طويلة، أو في حالات الطوارئ، فقد أضافت آبل العديد من الميزات لمساعدة المستخدمين على التحكم في استهلاك الطاقة على أجهزة آيفون الخاصة بهم.

لا تُحدث كل ميزة فرقًا كبيرًا، ولكن عند دمجها مع الإعدادات المناسبة، يمكن تحسين عمر البطارية بشكل ملحوظ.

إطالة عمر بطارية 

في الأيام التي تضطر فيها للسفر أو العمل في الخارج لساعات طويلة، قد ينفد شحن بطارية هاتفك الآيفون قبل أن تتاح لك فرصة شحنه.

إليك طرق بسيطة لإطالة عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك.

عمر الآيفون

 ميزة الطاقة التكيفية

قم بتشغيل ميزة الطاقة التكيفية حتى يتمكن جهاز iPhone الخاص بك من تحسين عمر البطارية تلقائيًا.

إحدى أكثر الطرق فعالية لإطالة عمر البطارية هي تمكين ميزة الطاقة التكيفية، وهي ميزة قدمتها شركة Apple في نظام التشغيل iOS 26 وهي متاحة لطرازات iPhone التي تدعم Apple Intelligence.

تستخدم تقنية الطاقة التكيفية الذكاء الموجود على الجهاز لتحليل أنماط الاستخدام وتحديد متى قد يحتاج جهاز iPhone الخاص بك إلى توفير المزيد من الطاقة.

عند الضرورة، سيقوم النظام بتقليل سطوع الشاشة قليلاً، وضبط الأداء، والحد من عمليات الخلفية.

بطارية الايفون


وضع الطاقة المنخفضة

 تفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عندما ينخفض ​​مستوى البطارية إلى نقطة معينة.

يُعدّ وضع الطاقة المنخفضة الطريقة الأكثر شيوعًا لإطالة عمر بطارية الآيفون. فبدلًا من الانتظار حتى تصل البطارية إلى 20% لتشغيله، يمكن للمستخدمين ضبطه ليتم تفعيله تلقائيًا في وقت أبكر.

تتيح Apple للمستخدمين إنشاء عمليات أتمتة من خلال تطبيق Shortcuts. يقوم المستخدمون بفتح التطبيق، وإنشاء عملية أتمتة جديدة، ثم تحديد الشروط بناءً على مستوى البطارية.

في نظام التشغيل iOS 26، يمكنك العثور على خيار مستوى البطارية، وتحديد نسبة البطارية التي تريدها، ثم تعيين وضع الطاقة المنخفضة كإجراء يتم تشغيله عندما يصل جهاز iPhone الخاص بك إلى مستوى البطارية هذا.

على سبيل المثال، إذا كنت تضطر في كثير من الأحيان إلى البقاء بالخارج لفترات طويلة، فإن التمكين التلقائي لوضع الطاقة المنخفضة عند 30٪ أو 40٪ يمكن أن يساعد في منع جهازك من استنزاف بطاريته بسرعة في نهاية اليوم.

 

إيقاف شاشة العرض الدائمة

تتيح ميزة العرض الدائم استمرار عرض الوقت والخلفية والأدوات والأنشطة المباشرة على شاشة القفل حتى عندما يكون جهاز iPhone مغلاًقا.

صممت أبل هذه الميزة للحد من استهلاك الطاقة عبر آليات ذكية متعددة، فعلى سبيل المثال، يمكن إيقاف تشغيل الشاشة عندما لا تكون ساعة أبل المتصلة قريبة، ما يشير إلى أن المستخدم ربما يكون قد غادر الغرفة، أو عندما يتم وضع الآيفون في الجيب.

ورغم ذلك، فإن خاصية العرض الدائم لا تزال تستهلك طاقة أكثر من إيقاف تشغيل الشاشة الدائمة تمامًا.

يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > الشاشة قيد التشغيل الدائم وإيقاف تشغيل هذه الميزة.

وإذا لم يرغب المستخدمون في إيقاف تشغيلها تمامًا، فيمكنهم أيضًا تخصيص الشاشة قيد التشغيل الدائم عن طريق إزالة خلفية الشاشة أو تعطيل ظهور الإشعارات على شاشة القفل.

تتميز هواتف آيفون المزودة بشاشات ProMotion بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، ما يوفر تجربة تصفح وحركة أكثر سلاسة.

مع ذلك، قد يؤدي معدل التحديث العالي إلى استهلاك طاقة أكبر.

عمر بطارية بطارية الآيفون استهلاك الطاقة أجهزة آيفون سطوع الشاشة نظام التشغيل iOS 26 ساعة آبل

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