قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
حبس المتهم بالتعدي على فردي أمن التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026: استعادة نشاطك

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية القوية والطموح الكبير، كما يعرف بقدرته على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، ويميل دائمًا إلى التفكير العميق وعدم الكشف بسهولة عما يدور بداخله.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

يبدو اليوم هادئًا ظاهريًا، لكنك قد تكون غارقًا في التفكير والتحليل. قد تفضل إبقاء خططك سرية، وتجنب المشاكل غير الضرورية، وإنجاز الأعمال المتراكمة دون إثارة الكثير من الآراء. هذه الغريزة مفيدة اليوم. يُشجع اليوم على العمل بكفاءة وهدوء، والملاحظة الدقيقة، والابتعاد عن المواقف التي تُثير مشاعرك. 

توقعات برج العقرب صحيا

قد يحتاج جسمك إلى راحة أكثر مما تتصور. فجودة النوم، والإرهاق الذهني، والضغوط النفسية المتراكمة، كلها عوامل تؤثر على طاقتك أكثر من الجهد البدني. إذا شعرت بالخمول أو الثقل في فترة ما بعد الظهر، فلا تعتبر ذلك كسلاً؛ فقد يكون ذلك إشارة إلى ضرورة التخفيف من وتيرة حياتك واستعادة نشاطك تناول طعامك في أوقاته، وقلل من استخدام الشاشات ليلاً، وتجنب المحادثات المشحونة عاطفياً قبل النوم. 

توقعات برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجًا أو مرتبطًا، فقد يبدو شريكك حساسًا، أو كثير المطالب، أو غير متناغم مع مزاجك. قد لا تكمن المشكلة في الموقف نفسه بقدر ما تكمن في التوقيت ونبرة الصوت. إذا كان لا بد من إجراء محادثة مهمة، فتجنب البدء بها عندما يكون أي منكما متعبًا أو منزعجًا قد يتصاعد التوتر في المنزل إذا تكررت الشكاوى القديمة.

برج العقرب اليوم مهنيا

قد لا ترى النتيجة الكاملة فورًا، ولكن من الممكن إحراز تقدم ملموس إذا حافظت على تنظيمك. تجنب الخوض في سياسات المكتب، والنميمة، والرد على معلومات ناقصة. على أصحاب الأعمال الانتباه إلى أوجه القصور الخفية، والتفاصيل المفقودة، والمتابعات المتكررة، أو التكاليف الإضافية المرتبطة بالعملاء المحتملين الواعدين.

توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

قد تصلك أموال أو دعم في الوقت المناسب لتغطية الفواتير المستحقة أو المستحقات أو احتياجات المنزل، مما يمنحك بعض الراحة. استغل هذه الراحة لتنظيم أمورك المالية بدلاً من زيادة إنفاقك فوراً.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

معارض اهلاً مدارس

استعد للشراء.. موعد افتتاح معرض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات ونسب التخفيضات

مرتبات شهر اغسطس

بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 وقيمة الرواتب

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد