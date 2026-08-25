هتخالف هنهد.. استكمال إزالة مخالفات البناء بالقطاع الجنوبي في حي الهرم

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، أعمال استكمال إزالة الزيادة في النسبة البنائية بالمخالفة، والتي تتجاوز نسبة الـ25%، بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطاع الجنوبي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء.

وجاءت أعمال الإزالة بحضور خالد نصر، نائب رئيس الحي للإزالات، والمهندس محمد صفوت، مدير التنظيم، وبمشاركة وإشراف أشرف إسماعيل، من جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب إدارة المباني، وذلك في إطار جهود الحي للتصدي لمخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، حفاظًا على الانضباط العمراني وتطبيق القانون.

وأكدت أجهزة حي الهرم استمرار الحملات الميدانية لرصد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات محافظة الجيزة بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات إنشائية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

كما شاركت ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم، في متابعة وتغطية أعمال التنفيذ، في إطار التنسيق بين الإدارات المختلفة بالحي لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للتعليمات المنظمة.