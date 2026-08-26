الغندور : أسامة فيصل يغيب عن البنك الأهلي أمام الزمالك .. لهذا السبب

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية وغاب عن مباراة افتتاح الدوري أمام أبو قير للأسمدة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اللاعب لم يتعافى من الإصابة حتى الآن وهناك اتجاه داخل الجهاز الفني بقيادة الرمادي لاستبعاد اللاعب من مواجهة الزمالك غدا وتجهيزه للمباراة المقبلة أمام بترول أسيوط.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء 26 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة بدايته القوية بالموسم الجديد، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.