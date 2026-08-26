المصافي الهندية توسّع البحث عن بدائل للنفط الروسي مع تضرر الإمدادات

أفادت وكالة «بلومبرج» بأن شركات التكرير الهندية بدأت تقليص مشترياتها من الخام الروسي، مع تضرر تدفقات النفط من روسيا جراء الهجمات الأوكرانية، ما دفعها إلى البحث عن إمدادات بديلة من غرب أفريقيا والأمريكتين ودول الخليج.

وأوضحت أن واردات الهند من الخام الروسي يُتوقع أن تتراجع إلى نحو مليوني برميل يوميًا خلال أغسطس، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميًا في يوليو، في ظل انخفاض توافر الخام الروسي واشتداد المنافسة مع الصين.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن شركة النفط الهندية طرحت مناقصات للحصول على إمدادات من مناطق بعيدة مثل الأمريكتين، في تحرك نادر، إلى جانب مشتريات من خامات الشرق الأوسط، فيما اتجهت شركتا هندوستان بتروليوم ومانغالور للتكرير والبتروكيماويات أيضًا إلى شراء شحنات غير روسية.

وأضافت أن الهجمات الأوكرانية على المصافي والموانئ الروسية على البحر الأسود أدت إلى تعطيل تدفقات الخام، إذ تراجعت الصادرات الروسية المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى نحو 3.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا في يوليو.