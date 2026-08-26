عقد الجولة الثالثة من حوار "المسار 1.5" بين الصين والولايات المتحدة

عقدت الصين والولايات المتحدة الأمريكية الجولة الثالثة من حوار "المسار 1.5" في بكين.

وتبادل الجانبان نقاشات صريحة وعميقة وبناءة، وأكدا الأهمية الحيوية للعلاقات الصينية الأمريكية، وأنها تمر بمرحلة حاسمة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، شدد الجانبان الصيني والأمريكي على ضرورة التنفيذ المشترك للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، والبناء على التوجه الجديد للعلاقات الصينية الأمريكية البناءة القائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وتعزيز التواصل والحوار، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة.

كما دعا الممثلون إلى تعزيز التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والروابط الشعبية والثقافية، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، لمعالجة الخلافات بشكل مناسب، والتصدي للتحديات العالمية بشكل مشترك.

وشاركت في استضافة الحوار الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وجمعية آسيا للولايات المتحدة.

وشارك في الحوار نحو أربعين ممثلا صينيا وأمريكيا، من بينهم موظفون من جهات حكومية صينية معنية، وحكومات محلية، ومراكز أبحاث، وجامعات، بالإضافة إلى شخصيات استراتيجية وتجارية أمريكية بارزة، مثل جون إل. ثورنتون، الرئيس المشارك لمجلس أمناء جمعية آسيا.