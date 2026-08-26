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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإسماعيلية تستيقظ على حادث جديد بعد الدواويس.. تفاصيل إصابة 15 عاملا وسائقا في تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بأبو صوير

تفاصيل إصابة 15 عاملا وسائقا في تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بأبو صوير
تفاصيل إصابة 15 عاملا وسائقا في تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بأبو صوير
الإسماعيلية انجي هيبة

استيقظت محافظة الإسماعيلية اليوم، الأربعاء، على حادث تصادم جديد بين سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بنطاق أبو صوير، بعد حادث الدواويس الذي شهدته المحافظة أمس، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال والسائقين.

 

إصابة 15 عاملا وسائقا في حادث تصادم بأبو صوير

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إسعاف رقمي 1046 و336 إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وبحسب البيانات الأولية، بلغ عدد المصابين 15 شخصًا، بينهم عدد من السيدات، فيما تنوعت الإصابات بين كدمات متفرقة بالجسم، ولم تسجل حتى الآن أي حالات حرجة، بينما تواصل الفرق الطبية بالمجمع الطبي متابعة المصابين وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

رفع آثار التصادم من الطريق

في الوقت نفسه، انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار التصادم من الطريق، مع فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئوليات.

 

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وضمت قائمة المصابين كلًا من: رندا رجب حسني متولي، 36 عامًا، من الحكر ثانٍ، أحمد فتحي علي جاد، 38 عامًا، من البلابسة ثانٍ، علي حسن علي سليمان، 37 عامًا، من حي السلام ثانٍ، مرفت عبدالعال فرغلي متولي، 33 عامًا، من الحكر ثانٍ، أحمد علي صالح أحمد، 37 عامًا، من الحكر ثانٍ، حسام أشرف عيد محمد، 26 عامًا، من التلاتيني ثانٍ، شيماء عصام عيد محمد، 23 عامًا، من شارع دمنهور، نعيمة صالح محمود عزب، 35 عامًا، من الحكر ثانٍ.

كما أصيب أيضا كل من: رانيا ناصر أحمد حسين، 23 عامًا، من التلاتيني ثانٍ، منال عبد القادر محمود رمضان، 29 عامًا، من الحكر ثانٍ، ملك محمد الشحات محمد، 22 عامًا، من الحكر ثانٍ، هدى محمد علي أحمد، 34 عامًا، من الحكر ثانٍ، محمد فوزي محمد عبدالمحسن، 34 عامًا، من حي السلام ثانٍ، مروة محمود محمدين محمود، 43 عامًا، من شارع الدقهلية ثانٍ، وسيد عبده عثمان أحمد، 39 عامًا، من حي السلام ثانٍ.

 

حادث الدواويس

وكان طريق الدواويس بمركز ومدينة القصاصين، شهد في تمام الساعة السادسة صباح أمس، الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمالة وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا.

وتم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية والعلاج بموقع الحادث.

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