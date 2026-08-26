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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: دعوة الرئيس للحوار المجتمعي تدعم مواجهة الشائعات بالمعلومات

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل متعددة، جمعت بين استلهام القيم النبوية في الرحمة وحسن الخلق وإتقان العمل، وبين التأكيد على ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها القومي واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

وأوضح فرحات أن تأكيد الرئيس أن الاحتفال بالمولد النبوي يمثل فرصة لاستحضار أخلاق الرسول الكريم، وليس مجرد الاحتفاء بذكرى تاريخية، يعكس أهمية تحويل القيم الدينية إلى سلوك مجتمعي وممارسة يومية، خاصة قيم الرحمة واحترام الإنسان والعمل الجاد وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن تقدم المجتمعات لا يتحقق بالخطاب وحده، وإنما بترجمة المبادئ إلى واقع ملموس.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم الجهود والإنفاق والنتائج، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي العام، ويفتح المجال أمام حوار مجتمعي أكثر نضجًا يستند إلى الحقائق والأرقام بدلًا من الانطباعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للمفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين والمواطنين للمشاركة في مناقشة ما تم إنجازه والتحديات التي تواجه الدولة، تعكس إدراكا لأهمية التواصل المباشر مع المجتمع، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات ومحاولات التشويش على الوعي تبدأ بإتاحة المعلومات الصحيحة وشرح السياسات العامة بصورة واضحة، بما يعزز قدرة المواطن على التمييز بين النقد الموضوعي ومحاولات التضليل.

وأكد فرحات أن التوجيهات الرئاسية بشأن احترام العقود العقارية، وضبط فواتير الكهرباء، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، واستكمال مشروعات النقل، وتشديد الانضباط المروري، وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، تعكس اهتماما مباشرا بالتحديات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

وشدد فرحات على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من فكرة الإنجاز إلى تعظيم أثر الإنجاز، ومن الإعلان عن السياسات إلى قياس نتائجها، مع سرعة اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها لافتا إلى أن تطبيق القانون بعدالة وحسم يمثل عنصرا رئيسيا في استعادة الثقة وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرسالة السياسية الأعمق في احتفالية المولد النبوي تتمثل في ضرورة تحويل القيم إلى ممارسة عامة؛ لأن الأخلاق في المجال العام تعني إتقان المسؤول لعمله، والتزام المواطن بواجباته، واحترام المؤسسات للقانون، وقيام الإعلام بدوره المهني، لتصبح عملية بناء الدولة مشروعا تشارك فيه جميع الأطراف، وليس مسؤولية الحكومة وحدها.

وقدم فرحات التهنئة لشعب مصر العظيم، وللأمتين العربية والإسلامية، بهذه الذكرى العطرة، داعيا الله جل جلاله أن يعيدها على مصر وسائر بلادنا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل مصرنا الحبيبة نموذجا في التسامح والسلام والعزة والاستقرار

اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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