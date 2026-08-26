قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
نورا علي: توجيهات الرئيس تؤكد أن المواطن في قلب أولويات الدولة
بعد اقتحام معهدها بالقدس.. الأونروا: إسرائيل تخرق اتفاقيتها مع الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس بعرض إنجازات الدولة أمام المواطنين يدعم الشفافية ويعزز الوعي العام

النائب جرجس لاوندي
النائب جرجس لاوندي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل مهمة تتعلق بمستقبل الدولة المصرية، وفي مقدمتها ترسيخ الوعي العام، وتعزيز المصارحة مع المواطنين، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس اتسم بقدر كبير من الوضوح في تناول الملفات والتحديات التي تشغل الرأي العام.

وقال لاوندي إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم المشروعات والتكاليف والنتائج، وعرضه أمام المواطنين، يمثل خطوة متقدمة في ترسيخ حق المجتمع في المعرفة، مؤكدًا أن الشفافية لا تعني فقط الإعلان عن الإنجازات، وإنما وضع الأرقام والنتائج والتحديات أمام المواطن حتى تتكون لديه صورة كاملة عن مسار الدولة.

وأضاف أن دعوة الرئيس إلى مشاركة المفكرين والخبراء وأساتذة الجامعات والمواطنين في مناقشة ما تحقق، تفتح الباب أمام حوار مجتمعي أكثر نضجًا، يقوم على التحليل الموضوعي وتعدد وجهات النظر، بعيدًا عن الخطاب الانفعالي أو الأحكام المبنية على معلومات ناقصة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الوعي في حماية الدولة من التحديات، يكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن سرعة تداول الأخبار والمعلومات تفرض ضرورة وجود إعلام مهني ومحتوى رقمي مسؤول، قادر على تقديم الحقيقة للمواطن في الوقت المناسب وبأسلوب واضح.

وأوضح لاوندي أن مواجهة الشائعات لا تتحقق فقط بالرد عليها بعد انتشارها، وإنما تبدأ من توفير المعلومة الصحيحة بصورة استباقية، وشرح القرارات والسياسات العامة وأسبابها، بما يغلق المساحات التي تستغلها الحسابات والمنصات التي تسعى إلى نشر معلومات مضللة أو إثارة حالة من البلبلة داخل المجتمع.

وأكد أن حديث الرئيس عن الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها المديونية وحجم الدعم الذي تحملته الدولة خلال العقود الماضية، يعكس أهمية وضع المواطن أمام الصورة الكاملة للتحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الأرقام والمؤشرات عندما تقدم بصورة مبسطة وواضحة تساعد في تكوين وعي حقيقي بطبيعة الظروف التي تتحرك فيها الدولة، وتدعم النقاش العام حول أولويات المرحلة المقبلة.

ولفت لاوندي إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس لم تقتصر على الملفات الاقتصادية أو الخدمية، وإنما امتدت إلى مفهوم أشمل لبناء الدولة، يجمع بين حماية الأمن القومي واستكمال التنمية ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز وعي المواطن، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضًا بقدرة مجتمعها على فهم التحديات والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير أدوات التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستفادة بصورة أكبر من التكنولوجيا والمنصات الرقمية في إتاحة المعلومات، وتوضيح الإنجازات والتحديات، والرد على الاستفسارات، بما يجعل المواطن طرفًا فاعلًا في عملية بناء الوعي وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي حملت رسالة واضحة مفادها أن بناء الدولة لا ينفصل عن بناء وعي المواطن، وأن استمرار مسيرة التنمية يتطلب مجتمعًا يعرف حجم ما تحقق، ويدرك طبيعة التحديات، ويشارك في صياغة مستقبل وطنه على أساس من المعرفة والحقائق والثقة والمسؤولية.

مجلس النواب احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

إخلاء سبيل سيدة السوبلكس واثنين من المجني عليهم في مشاجرة طوخ

محافظ مطروح خلال المرور

محافظ مطروح يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول

جهود متنوعة

اليوم السكاني بجامعة أسوان.. المحافظ يطلق ماراثون مشى بمشاركة 500 شاب وفتاة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد