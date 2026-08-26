حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي عبرت بصدق عن نبض الشارع

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف جاءت معبرة بصدق عن نبض الشارع المصري، وداعمة لمفاهيم الاستقرار وبناء الوعي، مع وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجهاز التنفيذي للدولة تلبي احتياجات المواطنين الملحة.

وثمن "محمود"، في بيان، دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر شامل خلال شهر أكتوبر القادم لعرض الإنجازات والأموال المنفقة بشفافية كاملة، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في وعي الشعب المصري وقدرته على تقييم حجم التحديات التي واجهت الدولة على مدار العقود الماضية، مؤكدًا على الدعم الكامل للتوجيهات الصارمة المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير منافذ بيع حكومية في كل مراكز الجمهورية، ومراجعة عقود المطورين العقاريين لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين وتسليم الوحدات في مواعيدها المقررة.

وأشاد بالتوجيهات الرئاسية المباشرة لوزير الكهرباء بدقة فواتير الاستهلاك وتجنب التقديرات الجزافية، فضلًا عن التشديد على ضبط الشارع المروري وتحسين الخدمات المحلية للمواطنين، مؤكدًا على الوقوف خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، في حفظ الأمن القومي والتصدي بحسم لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو ترويج الشائعات الهدامة.

وشدد على أن احتفالنا بذكرى سيد الخلق يجب أن يقترن قولاً وعملاً بإتقان العمل، وتحمل المسئولية المجتمعية، والاصطفاف الوطني الواعي خلف الدولة المصرية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت شاملة ورسالتها واضحة المعالم، لتشكل برنامج عمل متكامل يمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويربط بين القيم الأخلاقية العظيمة لسيرة النبي الأعظم وبين ضرورة إتقان العمل وبناء الأوطان.