النائب محمد مظلوم: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لحماية حقوق الشعب

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين والحكومة بشأن ضرورة المتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجههم والعمل على حلها بصورة عاجلة وفعالة.

وقال إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية النزول إلى الشارع ومتابعة الملفات ميدانيا يمثل رسالة مهمة لجميع المسؤولين، مفادها أن النجاح في العمل التنفيذي لا يقاس فقط بالتقارير المكتبية، وإنما بمدى قدرة المسؤول على الاستماع إلى المواطنين والتعامل مع احتياجاتهم وشكاواهم على أرض الواقع.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسي بفتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين يساهم في سرعة رصد المشكلات، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويمنح المواطن فرصة حقيقية للتعبير عن مطالبه وملاحظاته، بما يساعد الأجهزة التنفيذية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وارتباطا بالواقع.

وشدد النائب محمد مظلوم على أهمية الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس بشأن عدم وجود مكان للفاسد أو للمجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، مؤكدا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين تتطلب تطبيق القانون بكل حسم، وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للسلطة.

وأوضح أن توجيه الحكومة بضرورة ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة يأتي في توقيت مهم، ويؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع، ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.